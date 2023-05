I tech non si accendono e i prezzi in Borsa si spengono

Lo stallo sul debito Usa, le difficoltà del mercato del lavoro statunitense e il ritorno dei timori sulla tenuta delle banche regionali mettono di nuovo un freno ai listini europei, che chiudono in ordine sparso ma fiaccati anche dalla debolezza del petrolio e dall’atteso rialzo dei tassi da parte della Bank of England. Segno che la lotta contro l’inflazione per ora andrà avanti, nonostante i dubbi degli investitori sulle prossime mosse d Bce e Fed (alla luce degli ultimi segnali di raffreddamento dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti).

Le trimestrali sono buone ma noa a a Piazza Affari

Ma a tenere banco a Piazza Affari – dove il Ftse Mib perde alla fine lo 0,6% – sono soprattutto le trimestrali che vedono molti titoli in “rosso” nonostante i conti sopra le attese. È il caso in particolare di Iveco (-6%) e Mediobanca (-2,8%). Il calo del greggio pesa invece su Saipem (-3,9%) ed Eni (-1,8%). Seduta debole per i big bancari e assicurativi, mentre si salva il comparto delle utility con Hera (+3,3%), assieme a Interpump (+3%) e Recordati (+2,1%) dopo il rialzo dei target 2023. Frena Tim (-2,3%) all’indomani dei conti e delle tensioni in cda sulla governance.

Sul valutario, l’euro è in netto calo a 1,091 dollari (da 1,098 ieri in chiusura) e 146,69 yen (148,18). Il biglietto verde passa di mano a 134,34 sulla divisa nipponica. Si conferma piatto sui 35 euro al MWh il prezzo del gas mentre perde quota il petrolio: il Wti di giugno scambia a 71,6 dollari (-1,3%) e il Brent di luglio a 75,7 dollari (-1%).