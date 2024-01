Sull'ex Ilva Landini la pensa come il governo: "Entri lo Stato"

“Abbiamo da tempo abbiamo indicato un tema preciso: è necessario garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali. Stiamo dicendo che il governo, lo Stato entri e assuma quell’attività come un’attività strategica per il nostro Paese”. È quanto afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, commentando l’esito del tavolo sull’Ilva di Taranto, a margine dell’assemblea dei delegati della Fiom dell’Emilia-Romagna in corso a Bologna.

“Un Paese industriale manifatturiero senza una seria e avanzata industria siderurgica che sia in grado di fare quegli investimenti per la qualità che serve alle produzioni, non ha futuro – continua Landini -. Per noi da sempre quella è un’attività strategica e oggi è il momento di assumersi responsabilità e recuperare i ritardi che negli anni ci sono stati”.