Ex Ilva, il governo apre il tavolo, ma Emiliano pensa a smontargli le sedie

Verso l’accordo di programma sull’ex Ilva

Chiusura dell’area a caldo e riconversione con i forni elettrici. Decarbonizzazione dell’impianto e bonifiche delle aree, rivedendo anche l’utilizzo di quelle che erano dello stabilimento, in un’ottica di rilancio complessivo della città. Quello dell’ex Ilva di Taranto è ancora un tavolo caldo. Anzi rovente. Lo si è capito dopo la prima riunione istituzionale, che si è tenuta a Roma per mettere le basi all’accordo di programma sul futuro dell’impianto.

Al centro della discussione non c’è stato solo la riconversione dell’acciaieria più grande d’Europa, ma anche le prospettive del porto della città pugliese, con la questione lavoratori, che resta tuttora irrisolta, e sullo sfondo la partita per la rielezione, che si sta giocando il presidente della Regione Michele Emiliano.

Il primo tavolo al ministero

Ma andiamo con ordine. Al ministero delle Imprese, come dicevamo, si è tenuta la prima riunione del Tavolo. Erano presenti diversi funzionari, Provincia e Comune di Taranto. L’argomento principale è stato la chiusura dell’area a caldo e la riconversione con i forni elettrici. Va ricordato che gli enti locali avevano già ipotizzato due anni fa una forma di transizione ambientale, che dai forni sarebbe dovuta arrivare con il tempo all’idrogeno.

“La transizione dell’area a caldo dall’assetto tipico del processo siderurgico integrale a quello con forno elettrico è sicuramente possibile – scrivevano in coro dal Comune alla Regione in un dossier recapitato all’allora governo Draghi -. Tale transizione, ambientalmente rilevante, comporterebbe la fermata degli altiforni e soprattutto dell’impianto di agglomerazione e delle cokerie”. Nel piano non venivano interessati dallo stop gli impianti di lavorazione a freddo dello stabilimento di Taranto.

“La produzione di acciaio mediante forni elettrici è ormai una tecnologia consolidata e di larga scala anche per i laminati piani, che sono i semilavorati che vengono utilizzati negli impianti a freddo tarantini”, proseguiva il dossier, che avanzava anche un’ipotesi su come produrre l’energia necessaria. “Con il rottame, che potrebbe arrivare anche dalle demolizioni degli stessi impianti dismessi”, si leggeva.

Nel fututo c’è l’idrogeno

Ma è sulla transizione che si gioca ora la partita dell’occupazione. Quanti lavoratori potrebbero servire con i nuovi forni? E con la svolta verso l’idrogeno? La preoccupazione dei sindacati si è fatta subito sentire, tanto che il ministro Adolfo Urso, in tutta risposta, si è premurato di convocarli “appena possibile”. Il green è un tema delicato per l’ex Ilva, perché i forni elettrici si legano alle prospettive dell’idrogeno, un business sul quale sono in tanti a non voler arrivare secondi. La fornitura del gas verde e di energia rinnovabile, ad esempio, rientra già in un accordo di collaborazione tra Acciaierie d’Italia e le società Renantis (la ex Falck Renewables) e BlueFloat Energy.

Queste ultime sarebbero pronte ad assicurare energia al polo siderurgico, per avere in cambio acciaio per la costruzione di parchi eolici galleggianti davanti alle coste pugliesi. Ma nella partita ci sono anche Eni ed Enel Green Power, che nel 2025 vogliono mettere in funzione un impianto per la produzione d’idrogeno. E Edison, Saipem e Alboran, che hanno in programma un investimento similare a Taranto, all’interno del cosiddetto Puglia Green Hydrogen Valley.

Cosa può succedere al porto

È su questo intricato intreccio che il governatore Emiliano potrebbe giocarsi la riconferma in Regione. Compreso il destino prossimo del porto. Gli enti locali dicono chiaramente di voler “rivedere l’assetto delle aree urbane e portuali in uso allo stabilimento ex Ilva”. Aprendo, quindi, il risiko dello scalo a nuovi operatori stranieri e magari al pressing che giunge dalla Cina.

Per il sindaco e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci il tavolo al ministero è stato, comunque, una “partenza positiva”. “Si è stabilito, nel particolare, il metodo dei lavori e la necessità di allargare la composizione del tavolo, a seconda dei temi trattati ai fini dell’intesa finale – ha aggiunto Melucci -. C’è ancora molta strada da fare, mettiamo in conto le difficoltà e restiamo aperti al confronto con tutti. Tuttavia, abbiamo ribadito con chiarezza che siamo intenzionati a sostenere i progetti di riconversione industriale verso i forni elettrici, dunque al compimento dell’accordo di programma va prevista la chiusura dell’area a caldo”.

I tempi del tavolo tecnico

Ora il gruppo di lavoro tecnico di Comune e Provincia di Taranto ha quindi giorni di tempo per fornire alcuni spunti operativi per l’accordo di propri. Nel frattempo, si individuerà probabilmente Invitalia come struttura di coordinamento del governo. “Indietro non si torna, guardiamo avanti con fiducia”, ha concluso il sindaco Melucci.