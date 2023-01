L'inflazione in Italia rallenta, ma resta ai massimi dal 1985. Tiepida Piazza Affari

L’inflazione a dicembre in Italia

L’inflazione a dicembre rallenta a +11,6% per il +0,3% su base mensile. Ma nel 2022 i prezzi hanno, comunque, segnato l’aumento più ampio dal 1985 (quando fu pari a +9,2%), principalmente a causa dall’andamento dei prezzi dei beni energetici (+50,9% in media d’anno nel 2022, a fronte del +14,1% del 2021). Al netto di questi beni, nell’anno che si chiude, la crescita dei prezzi al consumo è pari a +4,1% (da +0,8% del 2021).

È quanto spiega l’Istat. In base alle stime preliminari l’inflazione per il 2023 sarà pari a +5,1%, ben più ampia di quella osservata per il 2022, quando fu pari a +1,8%.