Inflazione, Gentiloni ora fa l'indovino: "Abbiamo raggiunto il picco"

Paolo Gentiloni si lancia in predizioni azzardate sull'inflazione: "Abbiamo raggiunto il picco". E sul Pnrr apre uno spiraglio alla revisione.

Inflazione, Gentiloni: “Raggiunto il picco”

Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni ora si lancia in predizioni azzardate sull’inflazione: per lui il picco “è stato raggiunto”. L’intervento in occasione dell’evento annuale Pnrr 2022 organizzato a Roma dalle autorità italiane e dalla Commissione europea farà discutere: “Abbiamo qualche spiraglio positivo di crescita, che ci fa pensare che a livello Ue il picco di inflazione sia raggiunto”, ha detto.

Certo, Gentiloni ha anche sottolineato che è ancora presto per trarre “conclusioni ottimistiche” e che il quadro “resta di incertezza e grande difficoltà, l’inflazione è ancora a livelli altissimi”. Tuttavia l’Europa ha l’occasione di evitare una lunga recessione: “Dipende da noi, dalle scelte politiche ed economiche prese a livello nazionale ed europeo”.

Il ruolo del Pnrr

Dopo l’inflazione, Gentiloni si è concentrato anche sul Pnrr, oggetto dell’evento. Negli ultimi giorni si è discusso molto dei ritardi nel piano di attuazione in Italia e il rischio di non tenere il passo con la tabella di marcia prefissata. Gentiloni ha smorzato i toni: “Il nostro Paese ha dimostrato grande capacità di mantenere gli impegni, il Governo attuale sta lavorando altrettanto bene come il precedente. È necessario e possibile continuare a raggiungere questi obiettivi pur sapendo che con il progredire del tempo la sfida diventa più difficile”.

Gentiloni ha aperto anche alla revisione di alcuni progetti: “I servizi della Commissione sono non solo disponibile, ma pronti continuamente a collaborare per risolvere queste difficoltà, strozzature. Singoli progetti che incontrano problemi concreti”.