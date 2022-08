Inflazione in Germania al 7,9 per cento, verso la stretta della Bce

L’inflazione in Germania

L’inflazione annua in Germania, secondo le stime preliminari, è aumentata dal 7,5 per cento di luglio al 7,9 di agosto. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio federale di statistica tedesco. Le previsioni stimavano un incremento del 7,8 per cento. La variazione mensile ha invece registrato un aumento in linea con le stime al 0,3 per cento in ribasso rispetto ad un dato nel mese di luglio del 0,9 per cento.

La pubblicazione del dato dell’inflazione tedesca ha portato un amento della volatilità tra l’euro e il dollaro. Il dato della Germania avrà come conseguenza diretta, infatti, ad una politica monetaria più restrittiva da parte della Banca Centrale Europea che prevede di rialzare il costo del denaro di 50 o 75 punti base nella prossima riunione.