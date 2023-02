L'inflazione cala nettamente a gennaio: +10,1%. Ma sale il dato core

Frena l’inflazione in Italia

Inflazione in “netta attenuazione” a gennaio. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua. Si tratta di un netto calo rispetto a dicembre, quando l’inflazione era pari all’11,6%.

Tuttavia sale il dato dell’inflazione di fondo, quella “core” al netto degli energetici e degli alimentari freschi: a gennaiopassa da +5,8% del mese precedente a +6,0%. Quella al netto dei soli beni energetici, invece, rimane stabile a +6,2%.

Carrello della spesa al 12,2%

Ma a cosa è dovuto questo inversione di tendenza su base annua dei prezzi? L’Istat lo riconduce in primis ai prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +70,2% a -10,9%) e al rallentamento di quelli degli Energetici non regolamentati (da +63,3% a +59,6%). Incidono anche i prezzi degli alimentari non lavorati e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.

L’aumento su base mensile dell’indice generale (+0,2%) si deve, invece, prevalentemente ai prezzi dei Servizi per l’abitazione (+1,6%), degli Alimentari lavorati (+1,5%), dei Beni durevoli e non durevoli (+0,8% per entrambi) e degli Energetici non regolamentati, che comprendono i carburanti, (+0,7%). Si attenua di conseguenza anche la crescita del carrello della spesa. Si passa, su base annua, a un +12,2% dal 12,6% del mese precedente.