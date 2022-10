Interscambio record tra Roma e Ankara

Un rapporto commerciale così florido da superare il suo record storico. La Camera di Commercio e Industria italiana in Turchia (Cciist), infatti, prevede che il 2022 si chiuderà con 25 miliardi di dollari di interscambio economico tra Roma e Ankara. Questa cifra, se le previsioni sono azzeccate, supererebbe il record di 23 miliardi di dollari raggiunto nel 2021.

Il forum economico

La notizia è stata diffusa dalla Camera durante il forum economico “Le sfide per assicurare la crescita delle relazioni commerciali Italia-Turchia-Ue”, organizzato nel Consolato italiano di Istanbul. “Stiamo lavorando per aumentare l’interscambio e gli investimenti bilaterali”, ha detto Livio Manzini, presidente di Cciist sottolineando il sostegno dell’Italia all’adesione della Turchia all’Unione europea. “Considerando che Ankara rappresenta attualmente il sesto partner commerciale per Bruxelles e Mosca è il quinto – ha aggiunto Manzini – la Turchia è nella posizione di diventare il quinto partner per l’Ue in seguito agli effetti delle sanzioni imposte sulla Russia

“Nella regione del Mediterraneo, la Turchia è un partner molto importante per l’Italia”, ha dichiarato, intervenendo al convegno, l’ambasciatore italiano ad Ankara Giorgio Marrapodi, affermando che gli investimenti turchi in Italia continuano ad aumentare e sottolineando che un aggiornamento dell’Unione doganale tra Turchia e Ue sarebbe “importante per entrambe le parti”.