Intesa Sanpaolo vince l'Oscar dell'innovazione

Il premio a Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo premiata per l’innovazione. La banca (unica tra gli istituti di credito italiano) ha ricevuto il Qorus-Accenture banking innovation award nella categoria Global innovator 2022. Il riconoscimento premia i progetti, le iniziative e le idee più innovative nel settore bancario a livello globale.

Per la categoria Global innovator, Intesa Sanpaolo si è distinta tra le realtà “maggiormente impegnate in un processo di continua innovazione e trasformazione, nello sviluppo di un ampio ecosistema di partner oltre il settore bancario e nell’impiego delle tecnologie emergenti per migliorare l’esperienza dei propri clienti”, spiega una nota.

Il premio è stato ritirato da Natascia Noveri, responsabile direzione centrale innovazione. “Essere selezionati a livello mondiale – ha detto la Noveri – tra le banche Global innovator di Qorus-Accenture è motivo di enorme soddisfazione e conferma la validità del lavoro svolto per abilitare e accompagnare il gruppo in un costante processo di innovazione”. L’innovazione è un “fattore imprescindibile per rispondere al meglio all’evoluzione continua delle esigenze dei nostri clienti in un contesto competitivo internazionale sempre più dinamico e sfidante”.

“Un ringraziamento particolare va ai colleghi delle aree e delle divisioni con cui collaboriamo e ai nostri team multidisciplinari, composti da colleghi con formazioni scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche e umanistiche, che identificano, testano e adattano rapidamente alle esigenze del Gruppo e dei clienti le tecnologie e le fintech più innovative a livello mondiale”, ha concluso la Noveri.