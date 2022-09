La presentazione dell’Iphone 14

Influirà anche il cambio dell’euro sul prezzo dell’Phone 14. Che quest’anno in Italia costerà almeno 50 euro in più. Declinato nelle varie versioni, il nuovo modello di casa Apple verrà presentato il sette settembre alle 19 ora italiana a Cupertino, negli Usa. L’evento è nuovamente in presenza ma la buona notizia è questa: via web, tutti potranno seguirlo. Basterà collegarsi al sito Apple ed entrare nello Steve Jobs Theater.

Le novità dell’Iphone 14

Sul palco ci sarà l’ad Tim Cook, alle redini della società dopo la scomparsa del fondatore scomparso nell’ormai lontano 2011. Quali le novità del nuovo smartphone? Bisogna dirlo. Dall’Iphone 14, gli esperti si aspetto pochi miglioramenti. Almeno rispetto al modello dell’anno scorso, il 13. Ma per Apple la scelta del mese di settembre per il lancio dei nuovi prodotti è sempre strategica. L’obiettivo infatti è lo shopping natalizio. Che quest’anno, però, si preannuncia difficile vista la congiuntura economica sfavorevole tra inflazione e recessione.

Quanto costa l’Iphone 14

Gli Iphone storicamente vendono bene al loro pubblico ma il rialzo dei tassi complica ogni previsione. Inoltre il prezzo dei prodotti fa la differenza. Sul mercato ci sono ottimi smartphone di fascia media, comunque performanti. Insomma dispositivi intorno ai 300- 500 euro. Mentre l’Iphone 14, anche nella configurazione meno performante da 128 giga di memoria, costerà intorno ai mille euro. Come detto almeno 50 euro in più rispetto al modello del 2021. L’Iphone 14 Pro Max da 256 Gb, invece, dovrebbe avere un prezzo superiore ai 1.500 euro. E la variante da 1 Tera di memoria sfonderà addirittura i 2.200 euro. Questo in Italia. Perché negli Usa, gli IPhone costano storicamente meno. Negli States il prezzo di partenza dell’iPhone 14 dovrebbe restare a 799 dollari, come per l’attuale iPhone 13 da 6,1 pollici che in Italia parte da 939 euro.