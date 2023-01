La produzione industriale cala ancora: bene solo pc, elettronica e farmaci

La produzione industriale cala ancora: meno 3,7% sull’anno

La produzione dei beni strumentali (pc, auto, attrezzature che possono servire a un’azienda tanto per intenderci) è l’unica che cresce di uno 0,1%. Per il resto nel mese di novembre i dati dell’Istat rilevano che l’indice destagionalizzato si è ridotto di un altro 0,3% rispetto ad ottobre e del 3,7% se il confronto si sposta con l’anno precedente. Vuol dire che in tutti gli altri settori c’è stato un calo. Segno meno per l’energia (-4,5%), i beni di consumo (-0,4%) e i beni intermedi (-0,3%).

Su base annua il trend è lo stesso. Bene gli strumentali (+1,8%), male invece i beni di consumo (-2,6%), i beni intermedi (-5,2%) e in misura molto marcata l’energia (-16,2%). Variazioni positive per la fabbricazione di mezzi di trasporto, computer e prodotti di elettronica (+7,3%) e per la produzione di prodotti farmaceutici (+6,4%) e la fabbricazione di altri macchinari e attrezzature (+2,4%). Mentre le flessioni più marcate riguardano la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-17,1%), l’industria del legno, della carta e della stampa (-10,8%) e la fabbricazione di prodotti chimici (-8,6%).

“L’incertezza legata alle prospettive di crescita in rallentamento per quest’anno – evidenzia l’Istat nella nota sull’andamento dell’economia – rendono cauti consumatori e imprese che producono beni di consumo e che si aspettano una riduzione dei prezzi”. Anche perché “la decelerazione delle spinte inflazionistiche innescata dall’orientamento restrittivo della politica monetaria nei principali Paesi e dalla moderazione dei prezzi dei prodotti energetici ha caratterizzato lo scenario internazionale di fine anno”.