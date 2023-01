Ita, offerta di Lufthansa da 350 milioni per il 40% di Ita. Opzioni per acquistare tutto il gruppo

Offerta di Lufthansa per una quota di minoranza

Proprio mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti precisava che alle 18 sarebbe scaduto il termine per la presentazione dell’offerta di Lufthansa per Ita, la compagnia tedesca ha fatto la sua mossa offrendo 350 milioni per il 40% del vettore nato dalle ceneri di Alitalia. Lufthansa ha anche chiarito che saranno concordate opzioni per l’acquisto delle azioni rimanenti e che dopo l’America e il domestico l’Italia rappresenta il mercato più importante. “Qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d’intesa – si legge nel comunicato – ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva”.

Si precisa quindi che “Gli ulteriori colloqui di approfondimento andranno quindi a concentrarsi principalmente sulle forme e modalità del possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel Gruppo Lufthansa e sulle sinergie che ne deriveranno”. “La volontà di integrare Ita Airways all’interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale, tramite viaggi d’affari e privati, nella sua forte economia orientata all’esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa”, conclude la nota.

Il passo indietro di Air France

Poche ore prima Air France aveva comunicato al governo italiano che non avrebbe presentato nessuna offerta. A dir il vero, nonostante l’interesse mostrato negli ultimi giorni, non sembra che la compagnai francese avesse la possibilità di presentare un’offerta essendo ancora impegnata nella restituzione degli aiuti di Stato per la pandemia.

Con l’eventuale acquisizione di Ita Airways, Lufthansa rafforzerebbe la sua posizione di mercato e andrebbe a inserire un altro tassello nella “squadra” delle compagnie aeree che comprende già Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Eurowings. Al momento l’ad Carsten Spohr guida un gruppo che può contare su quasi 110 mila dipendenti e più di 350 aerei di flotta. Un colosso che nel 2021 ha fatturato più di 16,8 miliardi di euro e che nei primi 9 mesi del 2022 ha già registrato ricavi pari a 23,9 miliardi di euro e utili per 484 milioni. Superata la fase difficilissima della pandemia, Lufthansa, ha rimborsato gli aiuti di Stato e ha ricominciato a mettere nel mirino prede da conquistare.