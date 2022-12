Non c'è mai pace in casa Ita, anche il piano assunzioni fa tremare il consiglio d'amministrazione

Non tutti i componenti del board di Ita sono convinti delle nuove assunzioni in considerazione della difficile situazione finanziaria

Maretta nel consiglio di amministrazione di Ita

C’è maretta nel consiglio di amministrazione di Ita. Non tutti i componenti del board sono infatti convinti che sia una buona idea fare nuove assunzioni. Soprattutto considerata la delicata situazione finanziaria della compagnia aerea controllata dal Tesoro. Ita stima di archiviare il 2022 con una perdita da 466 milioni di euro, mentre l’obiettivo per il 2023 è un margine operativo lordo negativo da 250 milioni. Intanto sono arrivati i nuovi aerei a lungo raggio ed è scattato il piano di ampliamento dell’organico, mentre il processo di vendita resta al palo. Una manciata di giorni fa l’amministratore delegato Fabio Lazzerini ha comunicato un corposo piano di assunzioni: nel 2023 la compagnia aerea ha previsto l’ingresso di oltre 1.200 nuove risorse, nelle posizioni di assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti. “Il piano di reclutamento inizierà nei prossimi giorni in collaborazione con la società Cving nelle principali città italiane” ha spiegato una nota dell’azienda dello scorso 3 dicembre. Peccato però che il tema non sia passato per il consiglio di amministrazione chiamato non solo ad esprimersi sulla situazione finanziaria 2022, ma anche sulle linee strategiche che poi sono affidate all’amministratore delegato per la realizzazione degli obiettivi. Ma sia già stato approvato dai sindacati confederali.

Intanto gli ex Alitalia sono sul piede di guerra

“I cassaintegrati Alitalia che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre non avranno pagata l’integrazione salariale per un errore dell’amministrazione straordinaria, hanno appreso con rabbia la notizia che Ita nelle giornate del 14 e 16 dicembre farà due open days in famosi alberghi di Roma e Milano. Siamo allo scandalo” ha dichiarato Usb in una nota. “Ita non può ignorare che tutti i dipendenti Alitalia, oggi a carico dei contribuenti, sono tutti i naturali candidati come dovrebbe essere in un paese civile. Ancora non c’è una parola chiara dal management, che imperterrito vuole ignorare migliaia di persone fuori dal ciclo produttivo senza un motivo, considerate anche le pessime performance dell’azienda – prosegue la nota – Il bacino dei cassaintegrati del gruppo Alitalia conta ben 4200 dipendenti che stanno sopravvivendo a fatica perché la Cigs non è regolarmente retribuita e rischia di essere abbassata l’integrazione salariale al 60% per l’anno 2023. Tutto questo è inaccettabile. Il governo prenda immediata posizione, così come il nuovo cda, perché Ita, azienda di proprietà del Mef al 100 %, proceda finalmente alle assunzioni prioritariamente considerando i lavoratori di Alitalia”.

In vista azioni legali contro l’Inps sulla questione dell’integrazione salariale

Per Antonio Amoroso della Cub Trasporti siamo al “pacco di Natale” per gli ex lavoratori Alitalia che, a causa di un errore dell’amministrazione straordinaria, non vedranno i loro soldi: “Questa situazione sta gettando nel panico migliaia di famiglie dei lavoratori AZ in cigs, peraltro già in attesa che sia scongiurato nel 2023 il taglio del 25% della prestazione complessiva della cigs+Fondo”. Il sindacalista ha poi spiegato che i legali della Cub Trasporti stanno anche valutando eventuali iniziative legali nei confronti di Inps per recuperare quanto i lavoratori si dovessero veder negare a fronte di inadempienze datoriali.

