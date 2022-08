Il numero degli italiani senza banca

In meno di 10 anni le banche italiane hanno chiuso 11.231 sportelli e quattro milioni di italiani si ritrovano senza filiale. Secondo un’indagine della Fabi – Federazione autonoma bancari italiani – le agenzie erano 32.881 a fine 2012 per poi calare a 23.480 nel 2020 e ancora a 21.650 a fine 2021. In un decennio la riduzione è stata del 34% tanto che in 3.062 Comuni non sono più presenti banche. Su un totale di 58,9 milioni di cittadini, sono dunque 4.131.416 quelli che vivono in territori senza agenzie, il 7% della popolazione.

Poca voglia di e-banking

Lacuna che non riesce a essere colmata dal digitale. Sempre secondo la ricerca, gli italiani sono ancora poco avvezzi all’e-banking. Nonostante la recente accelerazione dell’evoluzione digitale da parte del sistema bancario, l’Italia è il fanalino di coda dell’Area euro. Appena il 45% della popolazione preferisce i canali digitali ai servizi in filiale, rispetto a una media europea del 58%.

Gli strumenti digitali risultano poco accessibili e diffusi sia per ragioni anagrafiche sia per una scarsa copertura della rete Internet. Nel confronto europeo l’Italia precede solo la Grecia (42%), la Turchia (46%), la Bulgaria (15%) e la Romania (15%). Fanno molto meglio Francia (72%), Spagna (65%) e Germania (50%).

Va meglio al Centro

Il taglio delle filiali presenta vistose differenze su base nazionale. Se al Nord la “desertificazione” bancaria interessa il 6% della popolazione, al Centro il fenomeno risulta più circoscritto (3,2%), mentre al Sud e nelle isole la questione è decisamente più marcata: il 10,7% dei residenti non ha più un’agenzia bancaria “sotto casa” né a distanza contenuta.

Tra le regioni più grandi, quella che presenta una minore presenza di banche è la Calabria col 28,8% dei cittadini residenti in territori non coperti da agenzie; seguono Piemonte (13,8%), Abruzzo (12,6%) e Campania (12,5%). Fra quelle più piccole, invece, il record è del Molise (37,3%) seguita dalla Valle D’Aosta (33,4%). Emilia Romagna e Toscana sono, invece, le regioni che presentano il maggior numero di filiali.

