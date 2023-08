Kkr va meglio delle attese e si prepara all'affare con Tim

Kkr, una delle principali società di investimento globale, ha comunicato che gli After-tax Distributable Earnings, che rappresentano la liquidità disponibile per il pagamento dei dividendi agli azionisti, sono diminuiti del 23% a 652,6 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2023, in calo rispetto ai 851,2 milioni di dollari registrati l’anno prima. Ciò si è tradotto in utili distribuibili al netto delle imposte di 73 centesimi per azione, superiori alla stima media degli analisti di 71 centesimi per azione, secondo dati Refinitiv.

L’utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 844,5 milioni di dollari per il trimestre, con i ricavi totali in crescita a 3,63 miliardi di dollari. Gli asset in gestione (AUM) si sono assestati a 519 miliardi di dollari, in aumento del 6% su base annua. In merito alla cosiddetta “Dry Powder” (le riserve di capitale non ancora investite), Kkr spiega che gli Uncalled commitments di 100 miliardi di dollari sono diversificati tra le strategie dell’azienda e sono in calo del 13% su base annua.

“Abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari nel secondo trimestre in un contesto di mercato che è rimasto difficile – hanno commentato i co-CEO Joseph Bae e Scott Nuttall – Fondamentalmente, abbiamo continuato a portare avanti le nostre iniziative di crescita, inclusi il lancio di nuovi prodotti su misura per il canale Private Wealth e l’attività strategica presso Global Atlantic. Rimaniamo fiduciosi che questi sforzi creeranno un valore significativo per gli azionisti negli anni a venire”.

Come noto Kkr è in corsa per l’acquisto della rete da Telecom Italia. La sua offerta è stata quella preferita dal Cda del gruppo telefonico italiano. Nei giorni scorsi l’ad Pietro Labriola aveva confermato: “Stiamo lavorando alacremente per centrare le scadenze di settembre. Tre mesi sono appena sufficienti per le attività necessarie, ma siamo nei tempi previsti e non prevediamo alcun ritardo“, parlando di 9-12 mesi per avere le approvazioni aziendali e regolamentari. (Teleborsa)