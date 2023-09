La Cina rallenta, ma i prezzi delle materie prime non calano: ecco perché

La Cina e le materie prime

Il rallentamento della Cina non sta impattando sui prezzi delle materie prime. La Cina è il primo compratore al mondo di materie prime. Ma malgrado le aspettative di una accelerazione della ripresa post-Covid di Pechino nel 2023 siano andate deluse, le dinamiche dei mercati stanno sostenendo i prezzi. Lombard Odier ha analizzato due materie prime-chiave come petrolio e rame per uso industriale. Secondo il broker, in entrambi i casi i prezzi non dovrebbero avere degli choc al ribasso nei prossimi mesi.

Gli acquisti di petrolio

Le ragioni in realtà sono diverse e quasi opposte. Per il petrolio, a mantenere i prezzi elevati a fronte dei rallentamenti della domanda sono le decisioni dell’Opec+, che procede con continui tagli alla produzione proprio per mantenere un elevato livello di prezzo. Fino a giugno di quest’anno, la domanda cinese di petrolio è stata in realtà da record. Ma questo, secondo gli analisti, è stato il prodotto degli stimoli governativi per la ripresa dell’economia. E gli acquisti di petrolio sono andati prevalentemente a ricostituire le scorte. A sostenere la domanda ci hanno pensato altre economie emergenti, che hanno dimostrato una resilienza maggiore. Grazie agli acquisti di paesi come l’India, la domanda di petrolio raggiungerà il picco nel terzo trimestre dell’anno. E solo nel prossimo trimestre è prevista una flessione.

Le scorte Usa e il price cap alla Russia

Un altro fattore che dovrebbe sostenere i prezzi è dato dalla necessità per gli Usa di ricostituire le proprie scorte. A partire dall’inizio del 2022, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, gli Usa hanno messo sul mercato circa 450 mila barili al giorno attingendo alle scorte, nel tentativo di limitare gli choc al rialzo sui prezzi. Ma attualmente le scorte Usa sono ai minimi da 40 anni e per Washington c’è la necessità di ricostituirle. Da vedere anche la reazione della Russia. Il price cap introdotto dai paesi occidentali (60 dollari al barile) sul greggio di Mosca ha finora spostato la domanda da Occidente verso paesi come appunto Cina e India. Ma con il prezzo in calo sui mercati, il greggio russo diventa meno conveniente. Finora, la Russia ha appoggiato le politiche Opec di tagli alla produzione per sostenere i prezzi.

La domanda di rame

Il rame è invece un materiale chiave nella transizione ecologica. La Cina è il quarto produttore mondiale ma è anche il primo consumatore, assorbendo più della metà della produzione globale del metallo. Malgrado la pesante crisi del settore immobiliare e delle costruzioni di Pechino, la domanda di rame da parte dei costruttori cinesi è aumentata del 20% nell’anno. Per effetto dei provvedimenti del governo che hanno spinto i costruttori a portare a termine i progetti avviati.

Auto elettriche e energia solare

Ma il fattore trainante della domanda sarà la transizione ecologica. Pechino punta a raggiungere il picco delle emissioni nel 2030 e diventare Net zero entro il 2060. Due elementi chiave per la transizione ecologica cinese sono l’auto elettrica e l’energia solare. Entrambi settori con un forte fabbisogno di rame. Pechino è anche il principale produttore mondiale di auto elettriche e di batterie. Per questo, malgrado il rallentamento dell’economia cinese, il rame è l’unico metallo le cui scorte sono calate finora. Al momento, le scorte cinesi sono al minimo storico e gli acquisti di rame tra gennaio e giugno del 2023 sono stati del 10% più elevati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.