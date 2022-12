La guida anti-rincari al regalo di Natale. Gli aumenti maggiori? Macchine da caffè, dvd e videocamere

Regalo di Natale, la top ten dei rincari

Se per il regalo di Natale avete pensato a una macchina da caffè, a un film su dvd, o a apparecchi con fotocamera o videocamera forse è meglio ripensarci. Sono i prodotti che sono aumentati di più. A stilare una guida anti-rincari per scegliere il regalo di Natale più conveniente è stata l’Unione Nazionale Consumatori, rielaborando gli ultimi dati Istat.

L’inflazione alle stelle colpisce tutti, ma non allo stesso modo. Nella top ten dei regali di Natale i cui prezzi sono più aumentati svettano le macchine da caffè in cialda o capsule: rispetto a un anno fa costano il 25,9% in più. Al secondo posto, ecco i film in dvd, rincarati del 23,6%. Medaglia di bronzo per fotocamere e videocamere che sono aumentate del 20,2%.

Per il vostro regalo di Natale avete pensato a una friggitrice ad aria o a un forno a microonde? Sborserete l’11,6% in più rispetto al 2021. Al quinto posto della classifica c’è la telefonia fissa, con un +11,5%. Volete puntare sui gioielli? Preparatevi a spendere un supplemento del 9,4%. Pensate di optare per una più prosaica centrifuga? Pagherete l’8,8% in più.

Anche un omaggio floreale può essere un regalo di Natale gradito, ma per farlo quest’anno dovrete sborsare un extra dell’8,7% per fiori e piante. Per una classica penna la maggiorazione è del 6,8%. Chiudono la top ten creme, dopobarba, deodoranti, rossetti, fondotinta, mascara, profumi che segnano un rialzo del 6%.

I doni più convenienti

Dopo aver visto cosa evitare, ecco i consigli per un regalo di Natale conveniente. Per un paio di scarpe gli aumenti sono contenuti, sia per le calzature femminili (+2,1%) sia per quelle maschili (+0,4%). Se il regalo di Natale è per un bambino, puntate sul classico giocattolo. Vi costerà solo l’1,8% in più dell’anno scorso.

Se poi il destinatario del presente ama la lettura, beh potreste addirittura risparmiare: i libri di narrativa costano meno dell’anno scorso: -2,2%. E anche per gli inflazionati smartphone si può parlare, con un gioco di parole, di deflazione: i prezzi della telefonia mobile sono in calo del 5,6%!

E a tavola?

Regalo di Natale a parte, c’è anche il capitolo cenone. La frutta fresca esotica costerà il 19,3% rispetto a un anno fa. Il pollame è aumentato del 18% e i formaggi del 16,8%. Che dire dei contorni? Carciofi (necessari con l’abbacchio al forno) e patate (da abbinare a pesce stocco) rincarano, rispettivamente, del 16,2% e del 16,1%.

Nemmeno il ricorso ai piatti pronti ci salverà: qui i rincari toccano il 15,7%. Mentre i dolci confezionati costeranno il 13,8% in più…