L'altolà di Salvini su Tim: "Non vendere pezzetti per tappare il buco"

Massima attenzione sul caso dell’ex monopolista delle tlc

Matteo Salvini entra a gamba tesa sul caso Tim. E dice no a ipotesi di frazionamento della società con la vendita a pezzi del gruppo. “In Tim ci sono 40mila lavoratori coinvolti, la situazione né critica, dovrà essere valutata. E’ importante non fare spezzatini, e non vendere pezzetti per tappare il buco”.

Il ministro delle infrastrutture ha evidenziato come “sia Tim che Enel sono società su cui dovremo essere particolarmente attenti, meritano massima attenzione”. Più in generale, Salvini ha ricordato come nel panorama delle grandi aziende italiane “ci sono situazioni critiche”.

“Penso alla situazione di Tim e di Enel, che dovranno essere assolutamente attenzionate, valutate e accompagnate, perché abbiamo ereditato una situazione non brillante” ha precisato. Secondo il leader della Lega, “sia Tim che Enel hanno bisogno di un grande piano a medio-lungo termine, cosa che, evidentemente, è mancata nell’ultimo periodo”.