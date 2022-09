La nuova sede di Lego Italia

Uno spazio di 1.200 mq all’ottavo e ultimo piano. In Via Romagnoli 6, zona Lorenteggio, sorgerà la nuova casa milanese di Lego Italia. Il colosso dei mattoncini colorati ha, infatti, appena firmato un contratto di locazione con il fondo Go Italia III, gestito da Dea Capital Real Estate sgr.

La nuova casa di Lego: funzionale e vicina alla M4

L’immobile in questione è stato oggetto di un importante riqualificazione. L’intervento ha riguardato sia gli spazi comuni che gli uffici ad oggi disponibili. Le caratteristiche innovative, di flessibilità ed efficienza del restyling si inseriscono in un contesto urbano, ricco di servizi, residenze, attività commerciali, edifici industriali riconvertiti a uffici e atelier creativi. In prossimità dell’edificio è prevista anche l’apertura della fermata Tolstoj della metropolitana M4. Dopo la personalizzazione degli spazi curata da Lego Italia, l’inaugurazione è prevista a fine gennaio 2023.