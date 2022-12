Leonardo chiude l'anno facendo il botto a Piazza Affari

Anno d’oro per Leonardo

Leonardo Spa si appresta a chiudere l’anno in bellezza anche in Borsa dopo aver fatto il pieno di commesse. Equita Sim ha confermato la raccomandazione buy sul titolo, con target price di 12 euro, dopo le nuove commesse ottenute dal Gruppo guidato da Alessandro Profumo.

Le commesse in Canada

Il Dipartimento della Difesa Nazionale Canadese ha assegnato a Leonardo il contratto per l’ammodernamento di 13 elicotteri AW101/CH149 SAR ‘Cormorant’ impiegati per ricerca e soccorso e l’aggiunta di altri tre aeromobili, estendendo l’operatività della flotta oltre il 2042. Il valore della commessa è di 690 milioni di euro e rappresenta il 4% dell’order intake 2022, notano gli esperti.

Per gli analisti si tratta di una “notizia positiva che aumenta la visibilitá in attesa che le dichiarazioni dei paesi occidentali in merito al rialzo del budget della spesa militare si concretizzino a partire dal 2023″.

Gli ordini dagli Usa

Oltre a questo, lo scorso 24 dicembre il Dipartimento della Difesa Usa ha esercitato l’opzione relativa al quarto lotto di 26 elicotteri Th-73A, del valore di 110,5 milioni di dollari. La commessa rientra nell’ambito del programma per creare il nuovo sistema d’addestramento avanzato per la Us Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia. Gli elicotteri saranno costruiti a Philadelphia e completati entro dicembre 2024.

Leonardo, attraverso Aw Philadelphia, si era aggiudicata a inizio 2020 un primo lotto da 176 milioni per produrre e consegnare 32 elicotteri Th-73A , assieme a un pacchetto di parti di ricambio, supporto, equipaggiamento dedicato e servizi d’addestramento. Nel novembre 2020 erano state esercitate opzioni per ulteriori 36 elicotteri per un valore di 171 milioni. Poi a dicembre 2021 è stato confermato l’acquisto di altre 36 unità, per altri 159,4 milioni.

I contratti con l’Austria

I nuovi contratti Usa seguono quelli analoghi dalla Difesa austriaca. Lo scorso 21 dicembre Austria e Italia hanno annunciato un emendamento all’accordo (Government-to-Government G2G), attraverso il quale il paese d’Oltralpe esercita opzioni per ulteriori 18 elicotteri rispetto ai 18 AW169M già ordinati del valore di 346 milioni di euro.

I conti di Leonardo e l’andamento in Borsa

Nei 12 mesi settembre 2021-settembre 2022 Leonardo si è distinta per crescita di fatturato e utili (+189%) tra le controllate pubbliche. Ed è una chiusura d’anno molto positiva anche per il titolo, che da inizio 2022 ha guadagnato circa il 27%, tra i migliori performer dei 40 del Ftse Mib. Il titolo guadagna +0,82% a 8,142 euro a Piazza Affari.