Claudio Lotito si lancia in danze elettorali

Claudio Lotito si lancia divertito in un frenetico ballo in un bar di Campobasso, dove è candidato per il centrodestra. Le immagini mostrano che il presidente della Lazio è riuscito a rompere il ghiaccio con i molisani, dopo la gaffe del primo giorno dove aveva fatto un po’ di confusione fra Molise, Lazio e Abruzzo.

Il calcio fa sognare

Lotito ha trovato la misura della sua campagna elettorale che lo vede candidato nell’uninominale nella piccola regione che ha Campobasso per capoluogo: nei suoi tour e comizi il presidente della Lazio incuriosisce e talvolta anche fa sognare un pizzico i tifosi della Regione, che sperano possa rilevare la squadra di calcio locale come fece a suo tempo con la Salernitana portata in serie A.

In un’intervista ad Antonello Caporale del Fatto quotidiano Lotito ieri ha assicurato di riuscire a fare più mestieri insieme, in grado di occuparsi di calcio e di politica allo stesso tempo: “Dormo tre ore e mezza a notte. Trovo il tempo per tutto. Dove mi metto, risolvo”. Nella stessa intervista ha aggiunto: “Qui in Molise batto il campo ogni giorno. 136 paesi? 136 visite. Il Molise morfologicamente, orograficamente è bellissimo e con enormi potenzialità”.