Manovra, la maggioranza va avanti compatta. Fondi su salari, sanità, famiglie e pensioni

Parte la trattativa sulla manovra in seno alla maggioranza. Nel vertice a palazzo Chigi, assente il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgeti, si è partalto di tutte le misure sul tavolo, di priorità e di coperture. In particolare, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno valutando nuovi sostegni contro il caro-bollette, un bonus benzina contro il caro-carburanti e un’ulteriore stretta sul Superbonus. Per il governo, questa misura, varata dal governo Conte, sta creando grossi problemi alle casse pubbliche e per questa ragione va ulteriormente ridimensionata.

L’esecutivo è intenzionato ad andare avanti sul taglio del cuneo fiscale e contributivo per le fasce di reddito più deboli. L’intervento riguerderà i redditi bassi (7 punti per i redditi fino a 25mila e 6 per quelli fino a 35mila). Questa misura vale una cifra compresa fra i 9 e i 10 miliardi ed è una sorta di bandiera dell’esecutivo. Aul tema pensioni Forza Italia ha insistito sull’aumento delle minime che tuttavia porterà in dote, causa risorse scarse, una rivalutazione più contenuta (probabilmente attornoi al 3%) per il resto degli assegni previdenziali. Si continua a lavorare sulle riforme attese da questa nazione come la delega fiscale, l’autonomia differenziata, la riforma della Giustizia, e la riforma Costituzionale che nelle prossime settimane arriverà a definizione.

Fronte comune per una manovra da almeno 30 miliardi

Nel corso della riunione di maggioranza è stata ribadita la compattezza della coalizione, che “ha affrontato brillantemente l’ultimo anno nonostante i tentativi di divisione e sabotaggio” come hanno riferito fonti di governo al termine del vertice a Palazzo Chigi. “Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà”, proseguono le stesse fonti, “a partire dalla Legge di Bilancio sulla quale i partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani”.

In totale i partiti puntano ad ottenere 40 miliardi, ma già 30 miliardi è una cifra per cui è difficile trovare le coperture.

Si va avanti anche sulla revisione dei bonus per le aziende

Intanto “il disegno legge delega per la revisione degli incentivi alle imprese, collegato alla manovra, sarà discusso dall’Aula del Senato la prossima settimana. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre”. Lo ha annunciato in Aula il presidente di turno Maurizio Gasparri comunicando le decisioni della conferenza dei capigruppo. Nella stessa settimana sarà discusso anche il ddl sulla diagnosi e prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia già approvato dalla Camera.

Pesa la congiuntura negativa

“La congiuntura internazionale ed alcuni provvedimenti ereditati dal passato ci costringono ad essere prudenti. Dobbiamo evitare però di fare una manovra troppo rigorosa perché siamo impegnati a tamponare l’inflazione e a fronteggiare gli aumenti dei prezzi degli alimentari e dei carburanti” ha spiegato il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, Raffaele Nevi, a Tgcom. “Purtroppo, segnali negativi ci dicono che ci sarà un inasprimento ulteriore delle spese, per questo siamo concentrati sulla manovra che garantisca al governo la possibilità di fare una legge di bilancio con aiuti per evitare la frenata della crescita economica dell’Italia che complicherebbe il quadro generale” ha aggiunto.

“Rispetto ai dati del resto d’Europa siamo messi meglio, ma abbiamo la necessità di crescere e se arriva una stretta sul patto di stabilità rischiamo una recessione reale. Noi siamo impegnati a spiegare ai nostri partner che è il momento di considerare l’Europa una sola e non vanno considerati i singoli interessi nazionali” ha sottolineato. ” In questo modo potremo sviluppare la crescita economica del continente con gli investimenti del Pnnrr, scorporando dal patto di stabilità le spese militari, perchè la guerra in Ucraina ha creato gravi problemi all’Europa e bisogna adottare un atteggiamento deciso così è come avvenuto durante la pandemia di Covid”, ha concluso