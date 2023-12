Manovra, arriva l'emendamento per il Ponte sullo Stretto. Non per il Superbonus

Nessuna proroga per il Superbonus, smentita seccamente dal ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti. Nel maxiemendamento del governo alla manovra spuntano la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo stretto e lo stanziamento per il Fondo per il contrasto al disagio abitativo. Intanto il tempo stringe. Il documento sarà all’esame del Senato il 18 dicembre. Ci sono poi i fondi per Sport e Salute, oltre ad un aumento dello stanziamento per le infrastrutture ferroviarie da realizzare assieme ai soldi del Pnrr.

Il governo conferma i costi previsti per il Ponte sullo Stretto

Tuttavia le spese a carico dello Stato vengono alleggerite con il reperimento delle risorse attraverso il fondo per lo Sviluppo e la Coesione in capo alle regioni. Secondo quanto previsto infatti dal quarto e ultimo emendamento alla manovra presentato dal governo e bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, “nelle more dell’individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l’anno 2024, 885 milioni di euro per l’anno 2025, 1.150 milioni di euro per l’anno 2026, 440 milioni di euro per l’anno 2027, 1.380 milioni di euro per l’anno 2028, 1.700 milioni di euro per l’anno 2029, 1.430 milioni di euro per l’anno 2030, 1.460 milioni di euro per l’anno 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032″.

Il denaro mancante rispetto agli 11,63 miliardi di euro iniziali viene recuperata autorizzando “la spesa di 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l’anno 2024, 50 per l’anno 2025, 50 per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 148 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali”.

Infine si aggiungono altri 1,6 miliardi “in ragione di 103 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni per l’anno 2025, 100 milioni per l’anno 2026, 940 milioni di euro per l’anno 2027 e 357 milioni di euro per l’anno 2028 per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria dalla delibera Cipess” si legge nel testo.

Disagio abitativo e intervento ad hoc su Caivano

Il governo ha deciso di istituire, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo. Secondo quanto emerge dal documento bollinato, la dotazione iniziale sarà di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 50 milioni di euro per l’anno 2028.

Il governo autorizza la spesa di 18 milioni di euro per il 2024 a favore della società Sport e Salute al fine di assicurare l’adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) per l’acquisto, la riqualificazione e l’allestimento della sede.

Risorse “fino a 15 milioni di euro a favore di una nuova area di crisi industriale insistente sul territorio comunale di Caivano, attingendo alle risorse già destinate alle aree di crisi industriale non complessa” sono previste nel quarto emendamento del governo bollinato dalla Ragioneria dello Stato.

Focus Ferrovie e infrastrutture

L’emendamento del governo sugli investimenti nelle infrastrutture accresce i fondi per gli interventi del gruppo Ferrovie dello Stato cofinanziati dal Pnrr, per un importo complessivo pari a 475 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027. Nel ddl bilancio si stanziava “una spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per l’anno 2025”, da recepire nel “prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, con Rete ferroviaria italiana Spa”.

Nella norma bollinata “è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l’anno 2024, 300 milioni di euro per l’anno 2025, 100 per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027”.

Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l’interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, il governo ha autorizzato la spesa di 19,5 milioni di euro per l’anno 2024.

Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Arriva il collegato sulla Blue economy

“Nella legge di bilancio abbiamo previsto un collegato specifico dedicato alla Blu economy che insieme a quelli in materia di tecnologia di frontiera e di space economy prepareranno l’Italia, le nostre imprese e la nostra economia ad avere un ruolo da protagonista in comparti che saranno il futuro dell’economia, lo spazio e il mare”. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in una video messaggio all’evento “Oltre l’orizzonte: prospettive e sfide di una nuova politica industriale per il mare”, organizzato nella sede di Confindustria a Roma.

“Stiamo elaborando un documento che prevede un dettaglio organico di misure e al rientro da questa missione mi vedrò con il ministro Musumeci – ha detto facendo riferimento alla sua missione in Giappone – per definire meglio le parti che ci riguardano e poi coinvolgerà gli altri dicasteri, per quanto ci interessa la pianificazione economica marina, le concessioni, il governo degli spazi marittimi, fino al sostegno alla cantieristica e alla navalmeccanica, orgoglio del madee in Italy”.

“Anche lo shipping è interessato al tema della riqualificazione delle competenze per supportare la digitalizzazione e i processi di trasformazione green. Solo in questi settori si stima una carenza di oltre 1.100 marittimi, il 90% dei quali coinvolge lavoratori non qualificata, in questo contesto risultano senza dubbio indispensabili i corsi Its per il settore marittimo, portuale logistico e cantieristico” ha aggiunto il ministro. “Le questioni da affrontare sono molteplici ma grazie a sforzi congiunti e a un lavoro di squadra tra istituzioni e imprese – ha concluso – saremo in grado di traguardare il paese verso un futuro più verde e più blu diventando ancora una volta campioni di qualità nella competizione globale”.