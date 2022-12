Mediolanum cerca un compratore per uno dei big della cosmetica italiana

Pettenon Cosmetic è un’azienda italiana, sotto la direzione e coordinamento AGF88 Holding, specializzata nel Professional Hair & Skin Care, da oltre settant’anni sostiene in Italia e all’estero la qualità Made in Italy dei prodotti professionali per acconciatori e estetisti. AGF88 Holding ha tre siti produttivi in Italia, tra cui appunto Pettenon Cosmetic che, secondo quanto riferisce Merger Market, ha incaricato Mediolanum di trovare un compratore. Oggi Pettenon Cosmetics spa S.B. guarda al futuro con l’obiettivo di un sempre maggiore sviluppo internazionale e di segmentazione dell’offerta, per diventare il principale rappresentante all’estero del Made in Italy del settore.

Con 97 Paesi serviti e una consolidata esperienza nei principali mercati esteri, Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. è oggi un’azienda in grado di garantire prodotti professionali di qualità, personalizzabili in base alle esigenze di mercati specifici e alle diverse tipologie e condizioni dei capelli. Il sito produttivo situato in San Martino di Lupari (PD), in costante espansione e evoluzione, con la sua specializzazione in trattamenti specifici per la Cura e la Bellezza dei capelli e della pelle, produce quotidianamente, a titolo esemplificativo, 293.000 pezzi tra shampoo, maschere, prodotti styling, acqua ossigenata e altri prodotti tecnici, qualificando Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. quale Partner affidabile per il mondo globale della bellezza professionale.

Un processo produttivo completo interno con soffiaggio e serigrafia dei packaging, produzione e confezionamento, oltre a qualità e innovazione assicurate dal laboratorio interno specializzato nella Ricerca & Sviluppo che, oltre a vedere la presenza di figure altamente specializzate e partnership scientifiche tra cui citiamo il TRI-Princeton, uno dei più riconosciuti Testing Institute nel mondo Hair and Skin Care internazionale, ha visto numerosi investimenti volti alla performance, ricerca dell’originalità – in un mondo pieno di similitudini – progettazione intellettuale e cura minuziosa al design olistico del prodotto che genera una expertise 100% italiana, sinonimo di tecnologia e design. Il reparto Controllo Qualità ed il laboratorio Microbiologico monitorano continuamente la perfetta qualità dei prodotti, grazie ad accurati test sui lotti produttivi.

I test sulle modelle

Il Centro Tecnico “Hair Innovation Space” di test e sviluppo prodotto, si avvalgono della collaborazione di tecnici professionisti ed acconciatori esperti che svolgono quotidianamente numerosi e puntuali test su modelle per comprovare gli esiti di funzionalità e performance dei prodotti, elaborando protocolli d’uso e suggerimenti professionali per assecondare i bisogni dei clienti, anche di quelli più esigenti. Tempestività nella risposta al mercato, sicurezza per il consumatore finale e formazione professionale nelle 2 accademie sono le ulteriori garanzie che la Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. assicura ai Professionisti che quotidianamente utilizzano i prodotti nei loro saloni, sia agli Stilisti che sfoggiano acconciature creative sulle passerelle della Moda internazionale.