Il ministro delle imprese Urso: "serve un ritorno dello Stato in economia"

Il ritorno della mano pubblica

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sostenuto la necessità di un ritorno dello Stato in economia. “Se gli Stati Uniti, che sono la patria del libero mercato, fanno tornare in maniera così assertiva in campo lo Stato, e lo fanno anche per i criteri su cui basano la loro sicurezza nazionale, un motivo ci sarà” ha detto.

“Oggi nell’economia globale le forze di mercato da sole non possono reggere la sfida del gigante asiatico, soccombono. Anche in Italia e in Europa deve tornare lo Stato“, ha dichiarato nel corso della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio a Firenze.

Bisogna seguire l’esempio americano

“Gli americani – ha aggiunto Urso – hanno fatto tornare in campo in maniera preponderante lo Stato, prima consentendo con investimenti significativi di raggiungere l’autonomia energetica, e poi, più recentemente, con una politica industriale assertiva. Nell’ultimo anno, l’amministrazione Biden ha realizzato tre provvedimenti che ammontano a questi 2 mila miliardi di dollari”. “Chiediamo all’Europa di fare altrettanto”, ha concluso Urso.

Pnrr a rischio a causa dei ritardi

A margine dell’evento il ministro ha parlato anche dei ritardi sul PNRR. “L’Italia sta recuperando i ritardi che erano stati accumulati nei mesi passati e che hanno messo a rischio i nostri obiettivi del PNRR. Siamo convinti di riuscire a recuperare questi ritardi“, ha affermato.

“Ci vuole la collaborazione di tutti, delle istituzioni, anzitutto quelle locali e poi certamente dell’UE, a cui abbiamo chiesto maggiore flessibilità per usare al meglio le risorse su quelle che sono le vere priorità dopo la guerra della Russia in Ucraina che ci ha fatto comprendere le nostre vulnerabilità sulla produzione e l’approvvigionamento energetico”, ha aggiunto Urso.

(Teleborsa)