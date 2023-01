Altra operazione nel mondo Pet, a NewIT Officina Italia l’80% di Petsempre

Un’altra operazione nel mondo degli animali domestici

Un’altra operazione nel mondo del pet. NewIT Officina Italia, holding di investimento italiana che ha l’obiettivo di supportare l’economia reale e sostenere le imprese del territorio, ha acquisito l’80% delle quote di Petsempre Srl, società che realizza e distribuisce prodotti dedicati agli animali domestici, sotto i brand PetZolla e PetSnack. Resta invece ai due soci fondatori, Stefano Fontana e Federico Resnati, a Riccardo Milesi e alla società Italian Brand Factory nella figura di Domenico Laudonia l’altro 20%.

“Siamo soddisfatti di aver concluso la prima operazione di M&A di NewIt Officina Italia – evidenzia Domenico Doronzo, ad e fondatore di NewIT -, riteniamo Petsempre una realtà innovativa e dinamica, capace di cogliere le opportunità di un mercato in forte crescita come quello Pet. Il nostro impegno, come soci di maggioranza, sarà quello di offrire le risorse finanziarie di cui la società avrà bisogno ed il nostro know how, frutto di un insieme di competenze che compongono il team NewIt Officina Italia. Questa acquisizione potrà creare molto valore aggiunto per i nostri investitori mettendo a frutto diverse sinergie di prodotto e di business con altre realtà del gruppo. Voglio ringraziare i soci di Petsempre per il lavoro svolto finora e tutte le persone che lavorano nella società per aver saputo farla crescere e diventare quello che è oggi”.

Previsioni di crescita per il 2022

L’obiettivo di Petsempre è quello di portare nel mondo degli animali domestici i più avanzati stili di vita umani. Petsempre ha chiuso il 2021, ultimo dato disponibile, con giro d’affari di oltre 230 mila Euro, in crescita del 19% rispetto al 2020 e con un Cagr del 31% negli ultimi 5 anni. Le previsioni per la chiusura del 2022 sono di crescita, in linea con quella ottenuta negli anni precedenti.

PetZolla rappresenta la principale linea di business per l’azienda, una zolla di erba in vero prato che dà la possibilità agli animali domestici di avere un pezzo di giardino in casa, un prodotto innovativo e completamente ecosostenibile in linea con la filosofia aziendale. Nel nuovo piano industriale la società prevede di rafforzare la business unit PetSnack e di lanciare nuove linee di prodotto in sinergia con le altre società del gruppo NewIt Officina Italia.