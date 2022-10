Moody’s lancia l’allarme sulle banche italiane: «Profitti a rischio»

L’allarme di Moody’s sulla banche italiane

“Le banche italiane hanno circa il 10% delle loro posizioni in Btp e c’è rischio di perdita di valore”. È l’allarme lanciato da Guy Combot, analista senior di Moody’s che riflette come l’allargamento dello spread ed il rialzo del rendimento dei Btp possano mettere in difficoltà gli istituti di credito nostrani. Secondo Combot “la crisi energetica può rallentare l’economia e questo pesa sull’attività delle banche: se c’è crisi ci sono meno investimenti e meno commissioni”. “Così – ha aggiunto – il costo del rischio che era abbastanza basso potrebbe risalire di nuovo impattando la profittabilità delle banche”.

L’agenzia di rating ha “cambiato la prospettiva per le banche italiane” da stabile a negativa. Ma in ogni caso, ha assicurato, è troppo presto per fasciarsi la testa. “Al momento – ha spiegato l’analista – il rischio da credito non c’è, è molto basso, ma una fascia della clientela diventerà comunque a rischio abbastanza velocemente”. “Per una clientela di imprese a grande capitalizzazione non vediamo un impatto, ma non ce l’aspettiamo neanche per le banche che hanno una clientela più di Pmi. Ci aspettiamo un rialzo del costo del rischio nel 2023 – ha concluso Combot – perchè c’è sempre un po’ di ritardo tra quando il rischio si prevede e quando si presenta”.