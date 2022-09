Quanto valgono le multe dei capoluoghi italiani

Sono delle vere e proprie tasse che pesano sui cittadini e arricchiscono i comuni. E se contiamo solo capoluoghi di provincia, arrivano quasi a 600 milioni di euro l’anno. Ecco quanto valgono in Italia le multe per divieto di sosta, infrazioni al codice nella circolazione cittadina ed eccesso di velocità. In cima alla classifica dei sanzionatori? C’è Siena, capoluogo che incassa di più dalle multe in rapporto ai residenti.

Siena: il palio delle multe

Nel 2021 Siena ha raggiunto la cifra record di 134,06 euro a cittadino residente. Nelle casse del sindaco della città del Palio sono finiti 5,2 milioni di euro di contravvenzioni tradizionali e 1,9 milioni di euro grazie ad autovelox e tutor piazzati in uscita dalla città. Nella classifica però mancano otto comuni (Imperia, Avellino, Caserta, La Spezia, Pesaro, Forlì, Reggio Calabria e L’Aquila) che non hanno trasmesso i dati al ministero dell’Interno e dovrebbero essere sanzionati. Al secondo posto c’è Rieti, nel Lazio, che nel 2021 ha incassato dalle multe 97,01 euro ogni cittadino residente. Terzo posto in classifica per Bologna, con 96,10 euro di multe incassate ogni residente. Il fondo della classifica è quasi tutto nel sud Italia, a cui appartengono 9 comuni capoluogo fra i 10 che meno hanno incassato sulle multe. Il record negativo è di Agrigento, con 1,56 euro a cittadino e un incasso legato esclusivamente alle multe da divieto di sosta: 86.988,65 euro in un anno.

Milano record, Roma insegue

E le nostre metropoli? Al quinto posto della classifica generale c’è Milano che complessivamente incassa dalle multe 74,87 euro ad abitante. Città questa che detiene anche il record per gli eccessi di velocità (12,9 milioni l’anno). Bassina in classifica, invece, la città più popolosa di Italia. Roma infatti si piazza al 27° posto con 34,10 euro a residente. Davanti a Venezia (31°posto), Bari (36°), Cagliari (41°), Perugia (43°), Aosta (53°) e Palermo al 63° posto con 15,31 euro di incasso a cittadino.