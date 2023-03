Musica e diritti d'autore, un mercato da 10 miliardi all'anno. Dove adesso si può investire

Il mercato dei diritti d’autore vale 10 miliardi all’anno

Quanto vale il mercato dei diritti d’autore musicali? Secondo l’ultimo report della Cisac (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) “Global Collections Report 2022”, le royalties raccolte a livello mondiale nel 2021 sono state pari a 9,6 miliardi di euro. E l’Europa, in questo mercato, si trova al primo posto con 5,29 miliardi (55.2% del totale) di ricavi, più del doppio rispetto alla quota di Canada e Stati Uniti.

Lo scontro tra Siae e Meta

Il diritto d’autore è la parte editoriale delle royalties musicali coperta, per l’Italia e gli autori italiani, dalla Siae e oggetto della diatriba con Meta (Facebook/Instagram). Il gigante big tech Usa non ha rinnovato il contratto di utilizzo dei brani musicali pubblicati nei suoi social. E dunque, se il contratto non verrà firmato, le “storie” degli utilizzatori saranno private delle colonne musicali prescelte. Non si tratta di cifre di poco conto. Infatti, sempre secondo Cisac, i ricavi dei diritti d’autore sul fronte “digitale” (streaming e social) sono stati pari a 3,1 miliardi di euro nel 2021, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Il cortocircuito tra Meta e Siae è dovuto al fatto che la società di Mark Zuckerberg non vuole comunicare il numero di passaggi, ossia di ascolti, dei brani musicali presenti in piattaforma e vuole pagare una cifra “fissa”.

Quanto pagano i giganti dell’online

Certo Facebook e Instagram sono piattaforme social gratuite, almeno per il momento, che vivono di pubblicità. Diverso il modello di business delle piattaforme streaming nate solo per ascoltare musica. La più famosa è Spotify che comunica il numero di “ascolti” e paga circa 6 euro ogni mille passaggi. Più ricca Apple Music che paga circa 8-9 euro intorno mentre YouTube, che è di Google, tra i 2 e i 3 euro sempre ogni mille passaggi.

“I diritti d’autore sono molto importanti per chi scrive musica- ha spiegato Marzio Schena fondatore e ad di ANote, piattaforma di investimento in royalty musicali – perché garantiscono agli autori rendite costanti nel tempo. Inoltre sono parte dell’asse ereditario e si estinguono solo 70 anni dopo la morte dell’autore stesso”.

Su questa rendita musicale, prevista in crescita grazie allo streaming, ANote ha costruito il suo business mettendo in contatto i detentori di diritti musicali con appassionati di musica e investitori.

Investire nelle royalties

“L’idea è venuta nel 2017 durante il Festival di Sanremo – ha spiegato Schena- io e quello che sarebbe diventato il mio socio in ANote volevamo investire su una canzone in gara ma ci siamo resi conto che era impossibile senza avere a disposizione budget elevati. Ora con la nostra piattaforma diamo questa possibilità. In pratica è una specie di borsa dei diritti musicali. Chi possiede il diritto d’autore mette in asta il suo catalogo. Chi vuole investire compra una quota e poi riceve i diritti d’autore dalle canzoni acquisite”.

Naturalmente non tutti gli autori possono vendere il loro catalogo alla piattaforma. ”Scegliamo musica che è sul mercato da almeno 3 anni- aggiunge Schena -. Dal 2020 abbiamo concluso accordi per l’introduzione di cataloghi in piattaforma e partnership per un valore di 20 milioni di euro. E distribuito oltre 250mila euro di royalties. Abbiamo circa 21 mila utenti che ricevono una buona remunerazione del loro investimento”.

I cataloghi

I cataloghi musicali messi a disposizione dai detentori dei diritti sono sottoposti a un processo di due diligence. Durante il quale vengono esaminati lo storico, i contratti e le potenzialità future dei cataloghi prima che questi siano messi all’asta. Ogni volta che la musica viene “consumata”, attraverso radio, lo streaming online, concerti dal vivo o quando viene utilizzata in TV o nei film, genera royalty che vengono raccolte e distribuite pro-quota agli investitori sulla piattaforma. Il modello di business della società si basa su una commissione “listing fee” sul valore del catalogo al termine della fase di asta. E su commissioni di distribuzione quando le royalty vengono periodicamente distribuite agli investitori. La piattaforma di ANote è integrata con il provider blockchain Algorand, per garantire la massima protezione di ogni transazione.