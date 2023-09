La Nadef al giudizio dei mercati, si allarga la forbice dello spread

Il giorno dopo l’approvazione della Nadef le reazioni dei mercati sono tiepide, con Piazza Affari che continua la sua settimana negativa e lo spread vero osservato speciale. La Nota finanziaria, approvata ieri sera dal Cdm, ha previsto per l’Italia un indebitamento netto in salita al 5,3%, con un aumento dello 0,9% a causa dei bonus edilizi. Ma ha certificato anche una crescita dell’economia più debole del previsto. Il Pil programmatico viene, comunque, fissato all’1,2% nel 2024. Un messaggio di ottimismo per gli investitori, parzialmente colto dai mercati.

Spread e Borsa

Lo spread tra Btp e Bund oggi resta, infatti, sì sotto la soglia dei 200 punti, ma si allarga a 198,5 punti, il massimo da aprile 2022. Sintomo che il rischio Italia è tornato a produrre mal di pancia. Il rendimento del Btp sta toccando così il 4,84%. Anche Piazza Affari prosegue la seduta debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A preoccupare gli investitori ci sono in aggiunta il rialzarsi dell’inflazione in Spagna e i dubbi sulle prossime mosse delle banche centrali.

Le reazioni alla Nadef

Tra le prime reazione alla Nadef, si è registrata quella dell’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria. “La Nadef ha dato previsioni di crescita del deficit e del debito. Sulla crescita le previsioni vengono riviste ogni tre mesi, per cui sarà il tempo a dire se le cose sono state fatte per bene. Per il resto mi sembra che il governo abbia tenuto fede all’idea di fare una legge di bilancio prudente. Credo che abbia tenuto il deficit più basso che poteva”, ha detto in un’intervista a La Stampa.

Ha bocciato il documento, invece, l’economista Carlo Cottarelli. “Purtroppo è una delusione. Certo, non ha sbancato i conti ma non era il caso di impostare una manovra in deficit, oltretutto in un momento in cui bisogna dimostrare all’Europa di saper essere rigorosi”, ha spiegato a Repubblica.