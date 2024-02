Non solo trattori. Anche l'economia del mare contro il green deal

La guerra contro il green deal passa per terra e per mare. Non solo trattori, ma anche cantieristica e marinerie sono contro i provvedimenti dell’Unione che non solo mettono a repentaglio l’industria italiana ed europea del mare, ma non sono neanche sufficienti ad incidere in maniera realmente significativa sulle emissioni globali di Co2.

I cantieri temono il rialzo dei prezzi dell’alluminio

Il trend è in corso da tempo. “Il punto e’ molto semplice: il green deal europeo – concepito come strumento di sicurezza economica – sortisce un effetto opposto a quello cercato in un contesto di caos, frammentazione ed economia di guerra” spiega Gianclaudio Torlizzi, fondatore della prima società di consulenza indipendente sulle materie prime, T-Commodity, nonchè consulente dei ministeri della Difesa e delle Imprese e del Made in Italy per l’analisi dei flussi delle materie prime.

Il paradosso

“Dal 2020 al 2023 le importazioni Eu di alluminio russo sono passate da 840 mila ton a 567 mila tonnellate. A colmare il gap ci hanno pensato UAE e India (grafico Bofa). La nota paradossale è che mentre l’alluminio russo è green perchè prodotto da idroelettrico, quello indiano è molto black. Conseguentemente nel 2026 – appena partirà il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – il prezzo dell’alluminio indiano importato in Eu assisterà a un balzo di quasi 1000 dollari/tonnellata (+50% rispetto al prezzo di Borsa di oggi), considerando il prezzo attuale della CO2 di circa 60 euro/tonnellata” precisa l’esperto.

Un meccanismo distorto

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è una sorta di dazio il cui obiettivo è disincentivare la produzione di Co2 nel settori del cemento, dell’alluminio, dei fertilizzanti, dell’acciaio e della produzione elettrica. Una serie di comparti che complessivamente raggiungono fino al 60% delle emissioni industriali realizzate nell’Unione.

Dalll’ottobre dello scorso anno gli importatori dovranno comunicare la quantità di emissioni contenute nelle merci acquistate dai fornitori che peseranno sul loro prodotto finito su cui, se eccessivamente inquinante, dovranno pagare un dazio di compensazione. Il meccanismo si trova ora in una fase di transizione che diventerà operativa, secondo la Comissione europea, nel 2026.

La deadline è troppo stretta

Il primo problema sta nel fatto che la deadline è troppo stretta rispetto ai tempi dell’industria soprattutto quella cantieristica che ha una pianificazione di produzione pluriennale. Il risultato è che le imprese del settore, in cui l’Italia ha una lunga tradizione grazie a gruppi come Fincantieri, ma anche Azimut yacht o Ferretti, sono state costrette a riorganizzare l’intero processo produttivo con l’obiettivo di ridure la Co2. Tutto bene quindi.

Non proprio perchè l’operazione ha richiesto ingenti investimenti che sono stati sotratti ad altri segmenti di innovazione e soprattutto ha comportato un aggravio di costi rispetto ai concorrenti non europei. Il tutto nel bel mezzo di una crisi economica senza precedenti con la Germania e la Francia in recessione. Quanto basta per fare marcia indietro o almeno allungare i tempi della transizione per non tirarsi la zappa sui piedi come hanno chiaramente detto gli agricoltori.