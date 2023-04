Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Vonovia

Azioni in Borsa, opportunità di trading

Tra i titoli del settore immobiliare europeo, la tedesca VONOVIA Se si distingue perchè è quotata sia a Francoforte che a Piazza Affari, ed anche a Wall Street e può quindi catalizzare l’attenzione di investitori di vari Paesi. Prendendo in esame il grafico del titolo quotato in Germania, si nota come all’avvio della trattazione nel 2013 quotasse sui 17.50 euro.

L’azione Vonovia

È seguita una interessante ed importante fase rialzista che ha portato i prezzi a toccare 62.74 euro in agosto/2020, con una performance del +274% in 7 anni. Poi, un ribasso costante e continuo che ha portato il valore del titolo a scendere addirittura sotto il prezzo di partenza: minimi sinora a 15.27 toccati a marzo di quest’anno (solo qualche settimana fa, quindi), realizzando sostanzialmente un doppio minimo assoluto.

L’analisi indica resistenza settimanale a 28 euro, supporto mensile a 15 euro sul quale focalizzare l’attenzione in quanto la sua tenuta consentirà al titolo di tentare di risalire a 18.20 euro e poi sui 20.85 euro ma, qualora violato, attiverebbe ulteriore pressione in vendita, in territori inesplorati.

Cos’è Vonovia

VONOVIA opera come società immobiliare residenziale integrata in Europa, con i segmenti: noleggio, valore aggiunto, vendite ricorrenti offrendo anche servizi di gestione immobiliare; manutenzione ed ammodernamento di immobili, l’approvvigionamento energetico, i servizi assicurativi. Si occupa dello sviluppo del progetto e della compravendita di condomini e villette unifamiliari. Opera quindi nel settore immobiliare che risulta ancora sottoposto a pressioni ribassiste in questo 2023. La società era precedentemente denominata Deutsche Annington Immobilien SE, ha cambiato nome in Vonovia SE nell’agosto 2015. Dal 2019 la societa Vonovia distribuisce dividendi.