Osservatorio Findomestic, record di spesa per i beni durevoli nel 2023: 75 miliardi

Sale la spesa per beni durevoli degli italiani anche grazie alle varie proposte di credito al consumo. Infatti dal 1993 a oggi l’incidenza della spesa in beni durevoli rispetto ai totali, misurata in volumi, quindi depurata dagli effetti dell’inflazione, è passata dal 6,2% al 9,2%. “Il primo scatto risale al 1997 – spiega Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic – sull’onda della forte crescita delle immatricolazioni di auto nuove e della diffusione di massa di telefoni cellulari e personal computer”.

di immatricolazioni, al boom degli smartphone e alla crescente penetrazione di elettrodomestici come lavastoviglie, asciugatrici e tv con schermi LcNel 2007 i durevoli arrivano a pesare l’8,2% grazie al consolidamento del mercato auto con 2,5 milioni d». Findomestic la società del credito al consumo del gruppo Bnp Paribas ha presentato le stime dell’Osservatorio 2023, realizzato in collaborazione con Prometeia e giunto alla sua trentesima edizione. Dai dati si evince che la spesa delle famiglie italiane in beni durevoli a fine anno supererà per la prima volta la soglia dei 75 miliardi di euro con una crescita del 2,3% in volumi e del 9,4% in valore sul quale incide un aumento medio dei prezzi dovuto all’inflazione pari al 7%.

Per auto e moto gli italiani hanno speso 41,5 miliardi

A determinare questo andamento è soprattutto l’accelerazione del mercato della mobilità (auto e moto), in recupero del 18,8% sull’anno scorso per un fatturato di 41,5 miliardi grazie a una netta inversione di tendenza del settore auto, che non riesce tuttavia a colmare il gap in volumi rispetto al pre Covid. Stabile, invece, il settore casa, che chiuderà il 2023 a -0,3% per un valore di 33,5 miliardi, con una crescita del 4,9% dei grandi elettrodomestici e un incremento del 2,3% degli smartphone che controbilanciano i forti cali dell’elettronica (-24,8%) e dell’information technology (-6%).

In Lombardia si spende il doppio rispetto a Lazio e Veneto

In valore assoluto di spesa, la Lombardia si conferma prima in Italia con un mercato da 15,2 miliardi, seguita dal Lazio a 7,4 miliardi e dal Veneto a 6,9 miliardi. Fanalini di coda le regioni meno popolose: Basilicata con 500 milioni, Molise con 340 milioni e Valle d’Aosta con 200 milioni. Il comparto che ha subito un tracollo negli acquisti è quello dell’elettronica di consumo che scivola a 1,78 miliardi con una perdita del 24,8% (top Lombardia a -23%): con il completamento dello switch off dall’analogico al digitale terrestre , si riducono infatti in modo drastico le richieste di tv (-33,3%) e decoder (-63,7%).

Cresce la spesa per i mobili comperati online +7%

L’e-commerce conferma performance superiori a quelle della rete di vendita fisica, sulla scia di una crescente propensione all’acquisto online seppure su tassi più bassi rispetto all’andamento pre-pandemia. Con la costante progressione dell’e-commerce, anche i beni durevoli si vendono sempre più spesso online. L’incidenza si fa più rilevante: in un anno è cresciuta del 7% la spesa per i mobili comprati in Rete fino a raggiungere una quota del 18% del totale. Significativa è anche la dinamica che riguarda gli elettrodomestici: arriva dal web il 38,9% della spesa per quelli piccoli (+2,6%) e il 18,8% per quelli grandi (+3,9%). In tempo di alti tassi di interesse la media di quelli concessi per l’acquisto di beni durevoli è intorno al 7,5%. Da sottolineare che spesso le grandi catene distributive ma anche grandi aziende come Apple quando lancia sul mercato un nuovo iPhone propongono ai clienti acquisti a tasso zero scontando nel prezzo, ovviamente maggiorato, tassi e commissioni applicate dalle società di credito al consumo.