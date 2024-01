Petrolio dal futuro torbido. Tra le tensioni del Mar Rosso e i dubbi sulle produzioni, Giorgetti incrocia le dita per l'Eni

Guerra di cifre fra Opec e Agenzia internazionale del petrolio sul futuro dell’oro nero. Sicuramente la produzione toccherà nuovi record a dispetto di tutte le solenni dichiarazioni sulla transizione energetica. Ma sarà un boom come prevede l’Opec o una crescita moderata come dicono gli esperti dell’Aie? Un dibattito che non ha nulla di accademico, considerando che l’economia globale viaggia con l’oro nero. C’è anche uno spettatore particolarmente interessato a capire quale sarà il futuro. Si tratta del ministro Giancarlo Giorgetti che, secondo Bloomberg, si prepara a mettere sul mercato il 4% di Eni del Mef lasciando il controllo pubblico in capo alla Cdp che possiede il 28%. Il collocamento dovrebbe fruttare circa due miliardi. Per arrivare a questa cifra è necessario che i consumi di greggio si mantengano per sostenere i prezzi.

Sulla base di questo parametro le statistiche dell’Aie sono meno confortanti di quelle dell’Opec. L’agenzia, infatti, prevede una crescita della domanda per il 2024 di 1,24 milioni di barili. Una brusca frenata rispetto al 2023 quando l’aumento era stato di 2,24 milioni. La gelata è cominciata in autunno: 1,7 milioni di barili contro 3,2 milioni nel secondo e terzo trimestre. Circa il 60% della crescita della domanda quest’anno proverrà dalla Cina, ha specificato l’Aie. La domanda nei paesi Ocse diminuirà invece leggermente nel 2024.

Del tutto diverse le stime dell’Opec, che mantiene la sua previsione di crescita di 2,25 milioni di barili al giorno nel 2024 e 1,85 milioni di barili al giorno nel 2025 raggiungendo così i 106,21 milioni di barili giornalieri. Altro record. Chi avrà ragione? Tutto dipende dai ribelli yemeniti. La stessa Aie sottolinea che “resta elevato il rischio di interruzioni sul Mar Rosso e, soprattutto, sul Canale di Suez” dove transita circa il 10% del trasporto di petrolio via mare e l’8% di quelli di Gnl.

I ribelli yemeniti Houthi hanno promesso altri attacchi contro le navi per solidarietà con il popolo palestinese. “Continueremo a prendere di mira le navi dirette ai porti della Palestina occupata, indipendentemente dall’aggressione statunitense-britannica fermarci”, ha detto un funzionario Houthi al canale al-Masirah. Una piccola banda che sta prendendo alla gola l’economia globale.