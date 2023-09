La nuova piattaforma per il nucleare riaccende la corsa alle centrali dell'Italia

Come in una partita di calcio, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin allunga l’assist, il vicepremier Matteo Salvini mette in rete. È il nucleare il tema della partita. Durante il Forum Ambrosetti, Pichetto Fratin ha annunciato di aver convocato per il prossimo 21 settembre la prima riunione della “Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile“.

La piattaforma costituirà, nelle intenzioni del governo, il raccordo tra tutti quelli che, a livello nazionale, si occupano a vario titolo di energia nucleare, sicurezza, radioprotezione e dei rifiuti radioattivi. L’attività, coordinata dal Mase con il supporto di Rse (Ricerca sul sistema energetico) e di Enea, sarà finalizzata anche a rafforzare il contributo dell’Italia nella ricerca e nella formazione universitaria (corsi di laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca), implementare la cooperazione e la partecipazione a livello europeo. Con l’idea di sviluppare tecnologie a basso impatto ambientale e a elevati standard di sicurezza e sostenibilità.

Ma soprattuto con l’obiettivo, entro dieci anni, di accendere la prima centrale nucleare. “Siamo impegnati sulla fusione nella sperimentazione con diversi accordi a livello internazionale e poniamo il massimo della attenzione alla fissione di quarta generazione, che significa anche la valutazione degli small reactor che nell’arco di dieci anni potranno essere una opportunità per il Paese”, ha detto Pichetto Fratin.

Salvini ha scandito in maniera ancora più chiara i tempi del governo. “Davanti alla sfida della neutralità tecnologica e alla necessità di trovare fonti energetiche sempre più diversificate, ritengo fondamentale che l’Italia, entro quest’anno, riavvii la ricerca per la partecipazione al nucleare pulito e di ultima generazione – ha affermato il ministro -. L’impegno è che questo esecutivo sia un esecutivo di legislatura che arrivi alla fine di questi 5 anni e se ben abbiamo lavorato, conto che ci saranno altri cinque anni successivi. La prima produzione di nucleare, quindi, potrà essere inaugurata da questo governo”.

Il nucleare in Italia

Ma qual è il nucleare su cui punterebbe l’Italia? Principalmente su quello di quarta generazione, che si basa sulla fissione nucleare, ancora in fase sperimentale. Si tratta di una nuova generazione di reattori caratterizzata da una maggiore efficienza e sicurezza, oltre da una produzione ridotta di rifiuti radioattivi e costi operativi più contenuti. La capacità di generare energia elettrica di questi reattori può raggiungere fino a 1500 megawatt elettrici (MWe), mentre le versioni più piccole, note come small modular reactor (SMR), possono generare circa 300 MWe.