Btp e T-Bond Usa record. Stentano le Borse. Milano giù

La Federal Reserve, ha ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda l’inflazione: se di altri rialzi dei tassi non si parla più, resta valida l’ipotesi di un lunghissimo periodo di tassi su questi livelli.

Il presidente della Federal Reserve Bank di New York,

John Williams ha dichiarato ieri sera sul tema, che i tassi di interesse dovranno rimanere a livelli restrittivi “per un po’ di tempo” per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale statunitense. “Continueremo a lavorare per assicurarci di raggiungere l’obiettivo del 2% in modo duraturo”, ha dichiarato Williams mercoledì durante una conversazione moderata al Queens College di New York. “Dobbiamo mantenere questo orientamento restrittivo della politica politica restrittiva per un po’ di tempo

Il rendimento del bond governativo del Tesoro a 10 anni si è così avvicinato alla soglia psicologica del 5%, stamattina siamo a 4,95%, per la prima volta in 16 anni.