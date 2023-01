Piazza Affari, partenza al rallentatore: occhio a Enel, Eni e Recordati

L’Europa parte al rallentatore

L’Europa parte al rallentatore . Il future dell’indice EuroStoxx 50 segna un calo dello 0,3% così come Milano. L’elemento decisivo della giornata è rappresentato dall’inflazione di dicembre in Germania. I prezzi dovrebbero essere in decelerazione rispetto al mese precedente, grazie soprattutto alla flessione dei prezzi dei prodotti petroliferi. Le attese indicano +10,7% da +11,3% in ragione d’anno. . Su base mensile è stimato un calo dello -0,5% dallo zero di novembre. Il dato sarà un buon anticipatore di quello relativo all’intera zona euro che verrà diffuso venerdì.

TITOLI CALDISSIMI

ENI: Bernstein promuove da 18,5 a 20 euro.

ENEL: accelera sulle cessioni per ridurre il debito.

RECORDATI: JP Morgan promuove il titolo a Interessante da Neutral.

SOTTO LA LENTE

Monte Paschi: Prevede di vendere almeno 500 filiali, fino ad un massimo di 800, lo riporta Il Messaggero. Oggi il gruppo bancario controllato dal Tesoro dispone di circa 1.300 sportelli.

Stellantis: A dicembre ha immatricolato in Italia 32.420 auto, in aumento del 2,3%. Nell”intero 2022 sono 461.178 auto, il 15,9% in meno rispetto al 2021.

Unicredit: Il presidente Giancarlo Padoan è cautamente ottimista sulle prospettive economiche dell’Italia e dell’Europa. L’inflazione sembra aver già raggiunto il picco ed esistono segnali che la probabile recessione possa essere limitata a due trimestri. Per l’Italia sarà decisiva l’implementazione del Pnnr.

UnipolSai: Le compagnie del settore stimano un’ascesa delle tariffe Rc Auto dopo anni di costante calo.

ANALISI TECNICA

BANCO BPM: ( 3,43 euro +2,8%). Supera la resistenza di periodo a 3,4 euro. Alleggerimento intorno ai top d’anno (area 3,6/3,75 euro).

INDEL B: 25 euro-0,4) . Il superamento di 24/24,5 euro favorisce allunghi sui top di un anno fa in zona 29 euro.

LEONARDO: (+2,90%, a 8,2euro). Porta la quotazione sui livelli di inizio novembre. Il consenso di Bloomberg indica un obiettivo a 11,9 euro. Websim ha un giudizio fondamentale Interessante e un target price di 11,0 euro. Secondo l’analisi tecnica c’è un segnale d’acquisto al superamento 8,5 euro.

NEODECORTECH: (3,42 eu,ro+4,5%.) Gli attuali prezzi sono in zona d’accumulo. Secondo l’analisi tecnica sono attese accelerazioni sopra 3,6 euro.

SAIPEM: (1,18 euro + 5,01%) Superati i massimi di periodo a 1,15/1,16 euro le proiezioni fissano il target verso 1,25 euro e potenzialmente anche fin verso 1,50 euro. Websim ha una raccomandazione fondamentale Interessante e un prezzo obiettivo a 1,20 euro.

STELLANTIS: (13,6 eu+2,6%.) Prezzi, a metà strada della banda di oscillazione degli ultimi nove mesi (11,2/12 – 15/15,5 euro), provano ad invertire il trend ribassista. Stop a 12,8 euro.

TELECOM: (0,219 eu,ro +1,5) . Prosegue la volatilità: in attesa di decisioni sulla rete unica. Websim ha un tp a 0,43 euro, Equita 0,39 euro.

WEBUILD: (1,41 euro +2,6%.) Consolida il supporto in zona 1,4/1,38 euro. Acquisto per target minimo in area 1,55 euro.

. ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib (24.158): Graficamente, sembra delinearsi nella banda 23mila – 25mila il range all’interno del quale i prezzi rimarranno ancora per un po’.

PREVISIONI

Nella notte diffusi i dati sull’attività manifatturiera cinese, diminuita a dicembre per il quinto mese consecutivo. L’indice Pmi Caixin del mese è sceso a 49 rispetto a 49,4 di novembre, risultando di poco superiore alle previsioni che indicavano un livello di 48,8. Nella misurazione del Pmi, un dato sopra i 50 punti rappresenta un’espansione del settore rispetto al mese precedente mentre al di sotto della soglia vi e’ una contrazione. L’indicatore Pmi ufficiale, pubblicato questo sabato dall’Ufficio nazionale di statistica, ha dato un risultato ancora peggiore, scendendo da 48 a 47 punti. E’ pero’ migliorato in modo significativo il sentiment tra le imprese. Le aspettative dei produttori per la produzione futura hanno raggiunto il massimo da febbraio. Le imprese hanno espresso forte fiducia in una ripresa economica a seguito dell’allentamento delle misure di contenimento del Covid. I contagi starebbero rapidamente calando nelle metropoli di Pechino, Shanghai, Chongqing e Guagnzhou, citta’ che sono state all’epicentro dell’ultima ondata di infezioni, secondo quanto riferisce il magazine economico-finanziario Caixin.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

Niente da segnalare

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

AVIO: Equita Sim ha ridotto a 13 € il TP, confermando la raccomandazione Hold. Gli analisti riducono la previsione sul margine operativo del 12% e risultato netto 2023-2025 del 15% a causa di maggiori deprezzamenti e ammortamenti. Equita Sim conferma il giudizio in attesa dell’esito dell’indagine sull’insuccesso di Vega C e del volo inaugurale di Ariane 6″.

TECHNOGYM: Intesa Sanpaolo ha ridotto da 7,3 a 7 € il TP. Gli analisti apprezzano il profilo di crescita del gruppo, ma confermano la posizione neutrale sul titolo.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

ANIMA: Equita Sim conferma il TP a 4,1 € dopo la comunicazione che l’accordo con Creval (gruppo Credit Agricole) manterrà la durata originaria a tutto il 2027. Credit Agricole Italia e Anima intendono preservare il valore industriale della partnership. Si tratta di una notizia positiva per il titolo, in quanto sottolinea la forza dei contratti di distribuzione di Anima in caso di cambio di controllo”, commentano gli esperti. Intesa Sanpaolo conferma il TP a 4,1 €.

DIASORIN: Akros conferma il TP a 170 €. In un’intervista il CFO Piergiorgio Pedron, “ha detto che sia i risultati raggiunti nel 2022 sia gli obiettivi per il 2023 sono in linea con il piano industriale 2022-2025”. Intesa Sanpaolo lascia il TP a 125,8 €. Equita Sim resta a 155 €.

DIGITAL VALUE: Equita Sim conferma TP di 98 € dopo le parole di Marco Patuano (consigliere di amministrazione e advisor del Piano Strategico). Il manager, notano gli esperti, ha evidenziato le grandi opportunità di crescita sul mercato italiano in particolare nel mondo della Pubblica Amministrazione. Mediobanca Securities conferma rating Outperform e TP di 108,4 €

EL.EN: Akros conferma il TP a 19 €. Gli analisti ricordano come a dicembre la società, attraverso la controllata Penta Laser Zhejiang, abbia acquisito il controllo del 60% di KBF Laser Tech co., produttore di sistemi laser per batterie per veicoli elettrici di Shenzhen. Per gli esperti si tratta di una notizia positiva: “gli effetti di breve termine della pandemia di Covid potrebbero rallentare il business del laser industriale in Cina, ma il medio periodo, secondo noi dal secondo semestre 2023, appare posizionato per una rapida crescita”.

SARAS: Equita Sim conferma il TP a 1,3 € dopo che Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha accolto la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per la centrale elettrica a ciclo combinato di Sarlux. L’impianto, evidenziano gli analisti, è stato quindi iscritto da Terna nell’elenco di quelli essenziali per il sistema elettrico. “Nelle nostre stime di Saras sul 2023 avevamo già incluso la possibilità che l’impianto fosse confermato nel regime di essenzialità. Questo contribuirà per un importo pari a 60-100 mln euro all’Ebitda di Saras”.

PILLOLE DALL’ESTERO

ATOS: secondo Les Echos, Airbus avrebbe avviato negoziati preliminari per l’acquisto di una quota di minoranza nella divisione di cybersecurity (Evidian) del gruppo dell’IT.

LOCKHEED MARTIN: Lo U.S. Department of Defense (il ministero della Difesa di Washigton) ha comunicato di avere assegnato una nuova commessa per il programma degli F-35. L’ordine vale 7,8 miliardi di $ portando il totale a 30 miliardi per 398 velivoli. Le modifilche annunciate dal Pentagono riguardano per Belgio, Finlandia e Polonia. L’annuncio è arrivato a una settimana da una precedente modifica, del valore di 1,05 miliardi.

MERCK: Ha completato l’acquisizione di M Chemicals Inc. per gestire la propria attività chimica.

OBBLIGAZIONI

L’anno è partito con prezzi in salita. I rendimenti del Bund sono scesi a 2,44%, BTP a 4,53%. Il T-Bond decennale riparte da 3,87%. il presidente dell’Abi Patuelli dice che il calo del prezzo del gas, decisivo per l’inflazione, dovrebbe spingere Francoforte a rivedere “l’intendimento di un ulteriore aumento dei tassi a inizio anno”. La prossima riunione della Bce è prevista per il 2 febbraio. Il rallentamento della stretta farà salire ancora i prezzi. Significa che gli attuali livelli di prezzo e rendimento rappresentano interessanti occasioni d’acquisto.

ENERGIA

Petrolio

Inizio d’anno in sordina: Brent (85,5 dollari), Wti (80 dollari). Investitori combattuti tra scenari recessivi e ripartenza della Cina. Eventuali interventi solo al superamento della soglia sopra 86/82 dollari.

Gas

Prezzi in calo. I contratti future per febbraio evidenziano un ribasso dell’1,6% a 75,75 euro al Mwh.

VALUTE

L’euro arretra questa mattina sulle principali valute. La moneta unica europea vale 1,0655 dollari con un ribasso dello 0,13%

ORO

Ha aperto stamattina a 1.843 dollari, +1,1%, livello che non vedeva da giugno 2022. A questo punto si apre l’’orizzonte verso quota 2.000 dollari

Frase del Giorno:

Sappiamo troppo e sentiamo troppo poco, perlomeno sentiamo troppe poche di quelle emozioni creative dalle quali scaturisce una buona vita.