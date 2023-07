Piazza Affari torna sopra 28 mila. Banche e petrolio in luce

Petrolio e materie prime tirano la volata alle Borse europee in attesa del dato sull’inflazione Usa. I possibili stimoli del governo di Pechino all’economia cinese, per evitare il rischio deflazione, hanno sostenuto le quotazioni dei listini del Vecchio Continente, in scia anche al buon andamento di Wall Street. A rasserenare gli investitori, nonostante la debolezza dell’indice tedesco Zew le parole del membro del direttivo della Bce, Francois Villeroy, che ha definito ormai vicino il picco dei tassi (ma servirà tempo per riportare l’inflazione nell’eurozona al 2%).

All’esordio brilla Green Oleo (+30,4%)

Archiviate le incertezze della prima parte di seduta, Piazza Affari ha così di nuovo superato di slancio la soglia simbolica dei 28mila punti, che aveva abbandonato la scorsa settimana, con il Ftse Mib che ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dello 0,7%. Brilla Moncler (+2,9%) assieme al resto del lusso europeo. Sul podio Tenaris (+2,8%) grazie alla spinta del greggio e Iveco (+2,3%) sulla scia revisione al rialzo delle stime di Daimler. All’opposto, realizzi su Fineco (-0,4%) dopo il recente rally e Prysmian (-0,5%). Fuori dal listino principale, strappa al debutto Green Oleo (+30,4%)