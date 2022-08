Il Pil dell’Italia

Il prodotto interno lordo (Pil) dell’Italia è cresciuto del 4,6 per cento anno su anno nel secondo trimestre del 2022. Lo ha reso noto l’ufficio di statistica dell’Unione europea Eurostat in una stima flash. Per quanto riguarda la variazione congiunturale, ovvero trimestre su trimestre, nel periodo aprile-giugno il Pil dell’Italia è salito dell’1 per cento.