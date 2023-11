Pnrr, adesso anche Boeri e Perotti si accorgono che non funziona

Adesso anche Tito Boeri «scopre» che il Pnrr non funziona. Nel suo nuovo libro «PNRR, la grande abbuffata», firmato con Roberto Perotti, l’economista di sinistra si accorge con tre anni di ritardo di tutti i problemi evidenziati dalla «Verità». Impossibile spendere in modo efficace così tante risorse in così poco tempo, per giunta esagerando con la quota presa a prestito, come sottolinea il giornalista Giuseppe Liturri in un recente articolo pubblicato sul quotidiano fondato da Maurizio Belpietro.

Gli autori, infatti, non risparmiano nulla a nessuna delle parti politiche coinvolte: Giuseppe Conte e il suo governo giallorosso, Mario Draghi e il suo governo di unità nazionale e, infine, Giorgia Meloni con il governo di centrodestra; ma ce n’è in abbondanza anche nei confronti della Commissione (definita «a caccia di clienti»). Troppo poco tempo per spendere così tanto e farlo in modo efficace, e per giunta esagerando con la quota presa a prestito.

Questa è la sintesi da cui prendono le mosse gli autori per poi aggiungere che tale abbuffata rischia di creare un serio contraccolpo dopo il 2026, quando le strutture costruite resteranno e bisognerà continuare a spendere per gestirle. Sotto il profilo delle destinazioni di spesa, troppa attenzione al digitale – a rischio di finanziare «fuffa» purissima – e poca per il contrasto all’emarginazione e al degrado sociale.

L’idea di fondo era corretta, ma….

L’idea di fondo di potenziare gli investimenti pubblici era corretta, ma dal «quando» e dal «come» originano tutti i problemi che il governo Meloni sta affrontando in questi mesi. Come si fa a pianificare in pochi mesi 237 miliardi di investimenti pubblici (includendo anche la quota a carico del fondo complementare nazionale) pensando che dieci giorni di kermesse a Villa Pamphilij per gli Stati generali dell’economia possano essere sufficienti? Una fretta che ha costretto lo Stato a svuotare i cassetti contenenti qualsivoglia progetto, pur di saturare tutte le somme disponibili.

Notevole anche il passaggio sulla enorme sopravvalutazione degli effetti di riforme e investimenti sul Pil. Se quelle stime fossero corrette, si giungerebbe alla discutibile conclusione che già oggi, senza Pnrr, saremmo in recessione.

Come correre ai ripari…

Infine la pars costruens. Gli autori ritengono, «per evitare un fallimento annunciato», che «non sarebbe una sconfitta» negoziare con la Commissione un prolungamento dei tempi di attuazione. Ma soprattutto tagliare alcuni progetti ritenuti irrealizzabili o poco efficaci, perché non possiamo essere obbligati a spendere e la riduzione potrebbe riguardare solo i prestiti lasciando inalterati i sussidi.

Osservazioni già lette su queste colonne durante la fase di gestazione del Pnrr tra fine 2020 ed inizio 2021. E proprio per tale motivo ci chiediamo dove fossero Boeri e Perotti quando venivano gettati i semi del fallimento ed erano chiari i frutti avvelenati che avrebbero prodotto e che oggi – meritoriamente – descrivono. Oggi ammettono che il governo Draghi non ha osato rivedere le specifiche del piano quando si sono rivelate insostenibili per evitare (sbagliando) di danneggiare la nostra credibilità internazionale. Comprendiamo che all’epoca sarebbe stato reato di lesa maestà, ma sarebbe stato più utile al Paese.