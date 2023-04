I conti del Pnrr: speso il 6% dei soldi e solo 15 progetti sono completati

I soldi spesi per il Pnrr

Del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e solamente l’1% dei progetti è stato completato. Inoltre, il 65% dei progetti passa dai Comuni e il 60% di questi ha meno di 5mila abitanti, con notevoli difficoltà nella gestione dei progetti stessi.I dati emergono dallo studio condotto dall’Osservatorio Pnrr di The European House – Ambrosetti.

L’indagine è iniziata nell’aprile 2021 ed è proseguita con l’obiettivo di monitorare, a 2 anni dall’avvio, l’implementazione del Piano, l’andamento degli investimenti e valuta l’impatto del Pnrr sulla riduzione delle disuguaglianze. E dunque il livello di attuazione finanziaria del Pnrr al 31 dicembre 2022 è pari al 6%. Una percentuale molto bassa a quasi due anni dal varo del Piano. Dato il ritardo accumulato, la nuova pianificazione del Pnrr prevede uno spostamento in avanti di oltre 20 miliardi di euro di spese originariamente previste per il triennio 2020-2022 (-49,7%). Il ritardo, da recuperare già dall’esercizio 2023, prevede un’accelerazione rispetto alla programmazione iniziale di oltre 5 miliardi di euro.

Nel 2023 ci saranno 96 condizioni (tra obiettivi e traguardi) da raggiungere nell’anno (27 entro giugno, 69 entro dicembre). Sulla base della relazione sullo stato di attuazione del Piano della Corte dei Conti, 27 condizioni su 96 (28%) del 2023 sono state avviate e un solo obiettivo è stato conseguito in questi primi tre mesi (quello relativo all’acquisto di servizi professionali di data science). Valutando invece il numero di progetti finanziati ed attuati, ad oggi, solo l’1% è stato completamente concluso, quindi solamente 2.037 progetti su 171.610.

I progetti del Pnrr

“È indispensabile uno sforzo collettivo per un deciso cambio di rotta, recuperando i ritardi e cogliendo l’opportunità unica che Next Generation EU offre – ha detto Valerio De Molli ad di Ambrosetti -. Tenuto conto che il 65% dei progetti PNRR è in capo ai Comuni e che il 70% dei Comuni italiani ha meno di 5mila abitanti, è necessario fare una riflessione sulla loro capacità di spesa e di gestione dei progetti”.

Per quanto riguarda il mondo delle imprese, invece, il Pnrr rappresenta una grande opportunità, ma ancora poco conosciuta. Nell’indagine svolta con i membri di Ambrosetti Club, più della metà dei rispondenti tra gli imprenditori coinvolti (52,2%) non ha partecipato a nessun bando del Pnrr. Due terzi dei rispondenti ha dichiarato di aver riscontrato difficoltà nel partecipare ai bandi, difficoltà legate per il 45% ai criteri tecnici, per il 30% alla complessità nell’interpretazione del bando e per il 18% alle tempistiche per la candidatura. Per il 46% degli intervistati rimangono critici i criteri di aggiudicazione dei bandi.