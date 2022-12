Le previsioni di Blackrock per il 2023: stop al rialzo dei tassi ma niente tagli

Le previsioni di Blackrock per il 2023

“Ci aspettiamo che le banche centrali smettano di alzare tassi nel primo trimestre del 2023, ma non li taglieranno anche in caso di recessione”. Lo ha detto Bruno Rovelli, chief investment strategist in Italia di Blackrock, presentando il 2023 Global outlook. Il taglio dei tassi potrà essere avviato quindi solo l’anno successivo, nel 2024. Per questo Blackrock non consiglia ora di comprare obbligazioni a lungo termine, ma preferisce puntare sulla parte vicina della curva, concentrandosi sui bond a breve termine. Le previsioni sono per tassi Usa con un picco del 5%, in Europa al 2,75%.

Secondo il colosso statunitense le economie dei paesi sviluppati entreranno in recessione il prossimo anno, l’Europa prima degli Usa, e i mercati non sembrano ancora prezzare appieno questo scenario. Gli investitori sembrano infatti troppo ottimisti sia sulle prospettive di crescita degli utili societari che sul fronte dei tassi di interesse. In prospettiva, inoltre, i mercati dovranno abituarsi a convivere con un’inflazione più alta che in passato e le stesse banche centrali dovranno accettare un’inflazione superiore al target del 2%, a meno di voler avere una crescita strutturalmente inferiore a quella degli ultimi dieci anni. Negli Usa Blackrock vede la crescita dei prezzi al consumo vicina al 3% e in Europa di poco superiore al 2%.

Nessuno scenario di recessione l’anno prossimo invece per la Cina, che anzi crescerà più che nel 2022 grazie alle riaperture post Covid, e anche il Giappone potrà evitarla. In termini di composizione del portafoglio, quindi, Blackrock sottopesa le azioni sia negli Stati Uniti che in Europa, e sulle parti a lungo termine della curva dei rendimenti. C’è una preferenza per l’Asia perchè le pressioni dell’inflazione sono inferiori. Sul valutario ritiene che alcuni elementi che hanno sostenuto il dollaro tendono ad attenuarsi, ma non si vedono ancora le condizioni per uno strutturale indebolimento del biglietto verde.