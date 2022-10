Le previsione della crescita dell’Italia

L’economia italiana crescerà del 3,2 per cento nel 2022 e si contrarrà di 0,2 punti l’anno prossimo. Lo prevedono le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), contenute nel rapporto sulle prospettive economiche globali. Rispetto allo scorso luglio, le previsioni sono state riviste al rialzo di 0,2 punti per l’anno in corso e al ribasso dello 0,9 per cento per il 2023.

Quanto all’eurozona, il rallentamento della crescita si intensificherà nel 2023. Il prodotto interno lordo previsto per il prossimo anno è dello 0,5 per cento. È quanto emerge dal World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). “Nell’area dell’euro, il rallentamento della crescita è meno pronunciato rispetto a quello degli Stati Uniti nel 2022, ma dovrebbe intensificarsi nel 2023. La crescita prevista è del 3,1 per cento nel 2022 e dello 0,5 per cento nel 2023”, afferma il rapporto.