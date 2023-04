Pulisce l'aria e poi rivende la CO2: così funziona il compressore studiato al Cnr

L’anidride carbonica nell’aria

Le premesse sono quelle che a grandi linee conosciamo un pò tutti. La concentrazione media di anidride carbonica nell’atmosfera ha superato le 410 parti per milione. Un record. Tanto per dare qualche numero: per molte migliaia di anni i livelli di CO2 in atmosfera sono oscillati tra 170 e 280 parti per milione, poi con l’inizio dell’era industriale c’è stato un primo importante balzo in avanti e dal 2013 in poi un graduale incremento fino ai livelli descritti sopra. Anche sulle conseguenze di questo fenomeno tanto si discute – ondate di calore sempre più frequenti, aumento delle malattie respiratorie ecc. – e tanto si continuerà a discutere.

Proprio per questo ha suscitato interesse il brevetto di un nuovo compressore in grado di catturare la CO2 presente nell’aria. E’ il frutto del lavoro congiunto dell’istituto tecnologico delle membrane del Cnr con la Ies (Innovative Energy Solutions) un’azienda specializzata appunto nella realizzazione di compressori industriali per aria compressa. Come funziona? Il compressore 3CT è dotato di un sistema tecnologicamente avanzato di filtrazione a membrane, attraversate da un fluido di cattura in grado di assorbire circa 180 ppm di C02 presenti, che riporta l’aria a valori decisamente più salubri.

Lo stoccaggio per la vendita

Il gas CO2 sottratto viene stoccato in un apposito contenitore ed è pronto per un futuro utilizzo o per la vendita. E qui viene il bello. Al di là di tutte le possibili considerazioni negative legate all’inquinamento atmosferico, infatti, la CO2 è un composto atmosferico naturale essenziale. Le applicazioni sono diverse, si parte dall’economia per arrivare alla sanità e all’industria, ma il punto è che la CO2 fa parte di cicli biogeochimici di primaria importanza. Serve, infatti, per il trasporto dell’energia, da questo punto di vista ha una funzione refrigerante. E serve anche, se non soprattutto, nel settore alimentare. La CO2 “aiuta” a preparare i surgelati, contribuisce a rendere frizzante l’acqua e le altre bevande e alla conservazione delle confezioni di alimenti in atmosfera modificata (come per esempio le insalate pre-lavate).

Bilancio energetico vicino allo zero

L’idea nasce da un impianto di cattura della CO2 di un’azienda svizzera che però aveva tante lacune: un enorme dispendio di energia per raccogliere l’aria ma anche per riscaldarsi e per raffreddarla. Da qui l’intuizione del compressore, dove queste condizioni già preesistono e quindi il processo avviene con un bilancio energetico vicino allo zero. Si sfrutta, infatti, quanto già presente in un normale compressore: l’aria compressa, il calore generato dalla compressione del gas e il freddo dell’impianto di essiccamento usato per togliere umidità dall’aria compressa. Utilizzando i delta temperatura dei circuiti aria e fluido del compressore si evitano tutti i costi energetici altrimenti necessari per portare un impianto di cattura alle condizioni ideali di esercizio.

“Il prototipo presentato per la prima volta in fiera ad Hannover è di una taglia 18 kilowatt di potenza ed è utilizzato proprio dalle piccole e medie imprese. In Europa abbiamo 25 milioni di pmi, se il nostro compressore fosse utilizzato da tutte, l’insieme costituirebbe una piccola foresta amazzonica”, spiega l’amministratore delegato della Ies Mariano Rigotto.