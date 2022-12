Regali di Natale, i giocattoli restano al primo posto seguiti da aspirapolvere e macchine da caffè

La top ten delle vendite natalizie

C’è la crisi l’inflazione fa paura ma i bambini avranno i loro giocattoli. Secondo uno studio dell’Unione Consumatori nella top ten delle vendite natalizie, che si basa su dati Istat sulle vendite al dettaglio i giocattoli figurano, come da tradizione, al primo posto. Il rialzo nelle vendite è stato pari al 58%. E se i giocattoli serviranno a far sorridere i bambini per mamme, nonne, genitori, parenti e amici si punta sul regalo utile. E dunque al secondo posto della classifica arrivano gli elettrodomestici: macchine da caffè elettriche, tostapane, rasoi, aspirapolveri, radiosveglie. Ma anche tv. In terza posizione anche se per pochissimo, ci sono i prodotti per la cura della persona come profumi, dopobarba, cosmetici, creme viso-corpo, trousse trucchi. Solo quarti, anche perché costosi, prodotti digitali come smartphone, cordless, computer, tablet, lettori per e-book, stampanti, giochi elettronici. Poi c’è il gruppo che comprende libri, calendari, penne, agende, cartoline e casalinghi (utensili da cucina, cristalleria da tavola, porcellane, ceramiche e vasellame). Settima posizione per abbigliamento e pellicce ma anche guanti e cinture non in pelle, cravatte. Seguiti a ruota da articoli in pelle e da viaggio: valige, borse, portafogli, cinture in pelle ). In nona posizione macchine fotografiche, binocoli, microscopi, telescopi ma anche strumenti musicali. Solo decimi i gioielli, orologi cornici d’argento con fiori e piante. Solo in undicesima posizione, fuori dalla top ten, alimentari e bevande.

Aumento di spesa per il pranzo di Natale

La voce include sia l’aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale sia i regali come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti. L’incremento minore dipende come sempre dal fatto che la spesa alimentare è consistente durante tutto l’anno, a differenza di prodotti più specificatamente natalizi come i giocattoli. Quest’anno, poi, i prodotti alimentari e le bevande analcoliche hanno registrato una crescita dei prezzi che a novembre ha già toccato il 13,6%, pari a una maggior spesa media annua di 767 euro. Una batosta che sale a 1046 euro per una coppia con 2 figli, 944 per una coppia con 1 figlio, 1249 per le coppie con 3 figli. Certo anche i prodotti natalizi hanno segnato variazioni record. Frutta esotica e pollame saliti rispettivamente, secondo i dati definitivi di novembre, del 19 e del 18%. Niente a che vedere con il +51,4% dell’olio diverso da quello di oliva, il 49,6% dello zucchero, il 41,2% del burro, il 35,4% del riso o il 32,5% del latte conservato. Ossia i 5 prodotti in testa alla classifica generale dei rincari alimentari.

Lo studio analizza, per ogni gruppo di prodotti, il rialzo delle vendite in valore, stilando la classifica di quelli che segnano il maggior incremento di spesa, non in euro quindi, non in valore assoluto, ma in termini percentuali rispetto alle vendite dei mesi precedenti. Quest’anno, però, non solo si stimano variazioni inferiori rispetto agli anni passati per molti gruppi di prodotti, ma anche un calo delle vendite in volume. Basta incetta di pandori e panettoni che anche se in offerta promozionale si vendono a non meno di 4,99 euro, +25% rispetto ai 3,99 euro dello scorso anno. Il prezzo medio più praticato nella grande distribuzione, però, resta a 6,99 al chilo. In tutti questi aumenti c’è una buona notizia: le confezioni di pandoro e panettoni rispecchiano ora il reale contenuto del prodotto. Per contenere il caro cartone infatti il fenomeno dell’overpackaging, ossia gli imballaggi abbondanti per ingannare il cliente sulle reali dimensioni del prodotto, sono sparite.