Il rendimento lordo dei Bot a 12 mesi sfonda il 3%

Dopo 10 anni il rendimento dei Bot a 12 mesi sfonda la soglia psicologica del 3%. Nell’asta odierna infatti il rendimento lordo di aggiudicazione dei titoli a un anno è stato fissato al 3,086%, che equivale a un prezzo di aggiudicazione di 96,974. L’emissione aveva un importo di 7 miliardi di euro, dunque abbastanza corposa, mentre la domanda è stata di 9,71 miliardi di euro. Di conseguenza, il rapporto di copertura (rapporto tra ammontare richiesto e quantitativo offerto) è stato di 1,39, in calo rispetto all’1,42 dell’asta del Bot annuale di metà dicembre. Nell’ultima emissione del 2022, quella del 9 dicembre scorso, l’asta Bot a 12 mesi raggiunse un rendimento del 2,669%, in lieve calo rispetto all’emissione del mese precedente. Sembrava che il picco per i rendimenti fosse stato raggiunto, ma non avevamo messo in conto la reazione del mercato all’ultima riunione dell’anno del board della Banca centrale europea. Del resto, nel corso del 2023 tra debito in scadenza e disavanzo fiscale da rifinanziare, il governo dovrà reperire sul mercato 500 miliardi di euro.