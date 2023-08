I ricchi saranno sempre più ricchi, nel mondo 86 milioni di fortunati entro i prossimi cinque anni

La ricchezza privata netta totale, misurata in dollari statunitensi nominali correnti, è diminuita di 11,3 trilioni di dollari (-2,4%), attestandosi a USD 454,4 trilioni alla fine del 2022. Lo rileva la quattordicesima edizione del Global Wealth Report lanciato congiuntamente da UBS e Credit Suisse dal quale emerge che la parte di questo calo è dovuto all’apprezzamento del dollaro statunitense rispetto a molte altre valute. Le attività finanziarie hanno contribuito maggiormente al calo della ricchezza nel 2022, mentre quelle non finanziarie (soprattutto real estate) hanno mantenuto una buona resistenza, nonostante il rapido aumento dei tassi di interesse.

Secondo le proiezioni del rapporto, la ricchezza globale aumenterà del 38% nei prossimi cinque anni, raggiungendo 629 trilioni di dollari entro il 2027. La crescita dei Paesi a medio reddito sarà il principale motore delle tendenze globali. Il rapporto stima che la ricchezza per adulto raggiungerà i USD 110.270 nel 2027 e il numero di milionari raggiungerà gli 86 milioni, mentre il numero di ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) salirà probabilmente a 372.000 individui.

A livello regionale, il rapporto mostra che la perdita di ricchezza globale è stata fortemente concentrata nelle regioni più ricche come il Nord America e l’Europa, che insieme hanno perso USD 10,9 trilioni di dollari. Aumento della ricchezza totale di USD 2,4 trilioni in America Latina grazie a un apprezzamento medio della valuta del 6% rispetto al dollaro USA. In termini di ricchezza per adulto, la Svizzera continua a essere in cima alla lista, seguita da Stati Uniti.

“In qualità di gestore patrimoniale globale più grande al mondo, siamo in una posizione unica per attingere alle conoscenze e alle intuizioni di tutta la nostraì attività di gestione patrimoniale. Il Global Wealth Report di quest’anno rivela preziosi spunti di riflessione sullo stato della nostra economia e della nostra società, nonché sul cambiamento del significato e del potenziale della prosperità. Un’ampia analisi della ricchezza delle famiglie che copre un patrimonio stimato di 5,4 miliardi di adulti in tutto il mondo e l’intero spettro della ricchezza. Inoltre, getta lo sguardo sulle tendenze future, aiutandoci a definire le aspettative, a comprendere la natura in continua evoluzione della creazione di ricchezza e a comprenderne meglio il potere di creare benefici alla nostra società”, ha dichiarato Iqbal Khan, presidente UBS Global Wealth Management.

“Gran parte del calo della ricchezza nel 2022 è stato determinato dall’alta inflazione e dall’apprezzamento del dollaro statunitense rispetto a molte altre valute. Se i tassi di cambio fossero stati mantenuti costanti a quelli del 2021, la ricchezza totale sarebbe aumentata del 3,4% e quella per adulto del 2,2% nel 2022. Si tratta comunque dell’aumento più lento della ricchezza a tassi di cambio costanti dal 2008. Mantenendo costanti i tassi di cambio, ma tenendo conto degli effetti dell’inflazione, si ottiene una perdita di ricchezza reale del -2,6% nel 2022. Allo stesso modo, le attività finanziarie hanno contribuito maggiormente al calo della ricchezza, mentre quelle non finanziarie (soprattutto real estate) hanno mantenuto una certa resistenza, nonostante il rapido aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, il contributo relativo delle attività finanziarie e non finanziarie potrebbe invertirsi nel 2023, se i prezzi delle case dovessero diminuire in risposta all’aumento dei tassi d’interesse”, ha commentato Anthony Shorrocks, economista e autore del rapporto.

Nannette Hechler-Fayd’herbe, Chief Investment Officer della regione EMEA e Global Head of Economics & Research, Credit Suisse, ha aggiunto: “L’evoluzione della ricchezza si è dimostrata resiliente durante l’era COVID-19 e nel 2021 è cresciuta ad un ritmo record, ma l’inflazione, l’aumento dei tassi d’interesse e il deprezzamento della valuta hanno causato un’inversione di tendenza nel 2022. Nei prossimi cinque anni, prevediamo che la ricchezza globale aumenterà del 38%, raggiungendo i USD 629 trilioni entro il 2027, mentre la ricchezza per adulto è destinata ad aumentare del 30%, raggiungendo i USD 110.270. Prevediamo inoltre che il numero di milionari crescerà notevolmente nei prossimi cinque anni fino a raggiungere gli 86 milioni, mentre il numero di UHNWI salirà a 372.000″. (Teleborsa)