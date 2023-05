Salario minimo, Visco: “Può rispondere a esigenze di giustizia sociale”

Se calibrata bene, l’introduzione di un salario minimo “può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un passaggio delle sue considerazioni finali, le ultime prima della fine in autunno del suo secondo mandato alla guida di Via Nazionale. “Troppi, non solo tra i giovani, non hanno un’occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate; come negli altri principali Paesi”, ha aggiunto Visco.

“Le forme contrattuali atipiche hanno accentuato la risposta dell’occupazione agli andamenti ciclici dell’economia e favorito in molti nuclei familiari l’aumento del numero di occupati, ancorché con salari modesti”, ha poi spiegato. Tuttavia, in molti casi “il lavoro a termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate”. Per esempio “la quota di giovani che dopo cinque anni ancora si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al 20%”. È in questo quadro che il governatore ha ribadito l’utilità dell’introduzione di un salario minimo.

Tridico (Inps): “4,5 milioni di lavoratori sotto i mille euro al mese”

“Sono contento del riferimento del governatore Visco al salario minimo perché c’è la consapevolezza che la Banca d’Italia fa studi molto informati e parla del 30% di lavoratori sotto il 60% del reddito mediano, in pratica sotto la soglia della povertà. Noi con l’Inps diciamo da molti anni che ci sono 4,5 milioni di lavoratori sotto i 1.000 euro lordi al mese, 9 euro lordi l’ora”. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico che, parlando a margine delle considerazioni finali del governatore della banca d’Italia Ignazio Visco, non nasconde di “essersi molto ritrovato” nei contenuti della relazione.

Tajani: “seguiamo le regole dell’Unione europea”