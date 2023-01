Partono Sicilia e Basilicata, ma dal 5 gennaio saldi invernali in tutta Italia

Partenza in Sicilia e Basilicata

Si parte in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio sarà la volta della Valle d’Aosta e giovedì 5 toccherà a tutte le altre regioni italiane. Sono le date dei saldi attesi come una manna dal cielo da una buona parte delle famiglie italiane non solo per completare il ciclo di regali iniziato con il Natale e che si concluderà nel giorno dell’Epifania, ma anche per mettere in cascina i capi invernali in un’ottica futura.

Non a caso le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio parla di 15,4 milioni di famiglie coinvolte che si dedicheranno allo shopping scontato. In media è previsto che ogni persona spenderà circa 133 euro per un giro di affari di 4,7 miliardi. Ma quanto durano i saldi? La durata la decidono le delibere delle singole regioni. In Lombardia, per esempio, è previsto che non si possa superare il limite dei sessanta giorni: gli sconti – calendario alla mano – termineranno quindi domenica 5 marzo.