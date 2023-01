Sanna (S&P): "Banche italiane mai state così forti come ora"

Banche italiane mai state così forti come ora

“Direi che le banche italiane entrano nel 2023 in una situazione di forza che forse non avevano mai avuto nella loro storia”. Lo ha dichiarato Mirko Sanna, director-financial services di S&P Global Ratings, durante la presentazione dell’Economic Outlook sul 2023. “Ci sono situazioni diverse da banca a banca” ha aggiunto “ma rispetto a 6-7 anni fa non ci sono più le criticità in termini di problemi individuali delle banche”. L’outlook sul settore è quindi stabile nonostante una normalizzazione dei tassi di default dopo i minimi del 2021. S&P vede un 2022 solido in termini di redditività per le banche europee “a meno che nel quarto trimestre non decidano di mettere fieno in cascina accelerando gli accantonamenti preventivi”.

Redditività e outlook stabile nel 2023

Nel 2023, poi, l’agenzia si aspetta “una redditività stabile soprattutto per banche italiane, che saranno quelle che beneficeranno di più dell’aumento dei tassi di interesse”. “Se la recessione sarà più grave del previsto rimaniamo comunque costruttivi sulla capacità del settore di generare redditività nel 2023″, ha concluso Sanna, che non si aspetta “impatti sulla patrimonializzazione delle banche” anche se non esclude che la Bce possa tornare a imporre misure correttive come la limitazione dei dividendi.